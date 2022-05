Battlefield 2042 – DICE creuse un peu plus dans la tombe

Battlefield 2042 n’est sorti qu’en novembre dernier et accumule déjà une belle collection de défauts. Considéré comme décevant par EA Games, le jeu n’a visiblement pas fini de creuser sa tombe puisque DICE a prévu de supprimer la version 128 joueurs du mode Percée à partir d’aujourd’hui. La disparation de ce mode, l’une des promesses de DICE pour cet opus, ne laisse présager rien de bon. Selon le studio et Electronic Arts, ce mode n’est pas adapté pour le jeu en équipe à cause d’affrontements jugés trop intenses.

» En mode Percée à 128 joueurs, l’utilité et l’impact d’un joueur ou d’une escouade sur le déroulement de la partie sont limités par l’intensité du chaos. «

Le mode Percée ne proposera donc plus que des parties à 64 joueurs où il serait apparemment plus aisée pour les escouades de coopérer, de créer une réelle stratégie pour mener son équipe à la victoire. DICE ne dit pas totalement adieu aux batailles avec 128 joueurs puisque selon ce dernier, le mode Conquête, son mode de jeu plus ouvert et sa dimension bac à sable se prête plutôt bien au chaos.

» Réduire le nombre de joueurs permet d’atténuer le chaos de l’expérience, et grâce à la réduction du nombre de véhicules de combat disponibles, vous serez en mesure de tenir la ligne de front plus efficacement. «

Même s’il est conservé, on peut quand même douter de l’explication donnée par DICE et EA Games. Est-ce que cela ne serait pas plutôt un choix motivé par le fait que de moins en moins de joueurs soient intéressés par le jeu, et que de ce fait les parties mettent longtemps à se lancer ? Ou peut-être un besoin de faire des économies sur les serveurs, ce qui, en soit ne serait pas une si mauvaise nouvelle que ça si cela peut permettre de faire de la place pour des choses qui serait susceptibles de fonctionner.

Dans tous les cas, EA tente à tout prix de sauver le lancement désastreux d’un jeu pas fini souffrant d’une optimisation à la ramasse, de nombreux bugs rendant le jeu injouable en misant sur des mises à jours de correction de bugs, d’équilibrage et on en passe…

C’est l’un des jeux les plus détestés sur Steam, et EA avait déjà tenté de justifier l’échec de ce Battlefield 2042 en expliquant notamment que l’équipe de développement avait voulu innover sur de nombreux points avec des cartes immenses, des nouveaux modes de jeux. Un projet ambitieux que les conditions de télétravail n’ont pas réussi à porter.

Néanmoins, la saison 1 arrive bientôt (enfin). Après avoir passé de long mois douloureux à essayer de rectifier le tir tant bien que mal, cette saison est prévue pour le début du mois de juin. Un rendez-vous important puisque le jeu va potentiellement jouer son avenir à ce moment-là. D’autant plus que le journaliste Tom Henderson avait laissé entendre en mars dernier que le prochain Battlefield serait déjà en phase de pré-production. La ligne de vie de Battlefield 2042 semble alors bien courte.