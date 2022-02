Battlefield 2042 – Electronic Arts justifie l’échec de son jeu

C’est l’heure des bilans financiers 2021, année qui n’a pas été très facile pour l’industrie du jeu vidéo avec de nombreux reports notamment dus à la crise sanitaire et l’augmentation des conditions de travail néfastes pour les développeurs. C’est le tour d’Electronic Arts de dévoiler ses chiffres qui sont étonnamment bons avec une hausse de 22% par rapport à l’année dernière et surtout par rapport au flop nommé Battlefield 2042.

Comment expliquer ces bons chiffres alors que le jeu a été un échec comme l’admet le CEO D’EA Andrew Wilson en expliquant que le jeu est une « déception ». C’est tout simple, Electronic Arts est sauvé par son fils prodige Apex Legends, le battle royale qui donne du fil à retordre à Fortnite, actuellement en difficulté d’un point de vue compétition. Le jeu a enregistré une hausse de joueurs d’environ 30% et continue donc de s’affirmer dans un segment complètement saturé. Sans surprise, lorsqu’un jeu bénéficie d’un suivi correct sans problème technique, et avec des mises à jour apportant du contenu inédit, cela ne peut que fonctionner.

Même si ce n’est pas la même licence, peut-être aurait-il été plus judicieux pour Battlefield 2042 de suivre le chemin tracé par Apex Legends ? En effet, EA Games tente de se justifier en expliquant qu’avec ce nouvel opus, l’équipe de développement a voulu innover sur des points différents avec des grandes cartes, des nouveaux modes de jeux ou encore des mécaniques inédites de gameplay. Un projet ambitieux donc que les conditions de télétravail n’ont pas réussi à porter.

Le potentiel était là, et pourtant le jeu fait partie du TOP 10 des jeux les plus mal reçus sur Steam avec seulement 30% de retours positifs sur 93 000 avis, la faute à des problèmes techniques qui sont venus complètement ruiner l’expérience des joueurs. La première saison a même été récemment repoussée pour permettre aux équipes de se concentrer sur la correction des éléments les plus importants.

Nous pouvons nous demander alors si l’équipe de développement n’était tout simplement pas prête à lancer le jeu. Et pourtant, EA Games l’a fait en le jugeant suffisamment stable, ne s’attendant évidemment pas à recevoir autant de retours négatifs.

« Nous avons lancé le jeu avec une bonne stabilité puis, à mesure que de plus en plus de joueurs s’y sont essayés, il était clair que nous avons mal anticipé les problèmes de performance. »

Compter sur la stabilité d’un jeu pour le lancer nous paraît maigre, surtout que cela ne veut techniquement rien dire une fois les serveurs lancés. EA Games a quand même la volonté de sauver Battlefield 2042 avec des mises à jour. Une chose est sûre, c’est que Wilson ne souhaite pas que le jeu devienne free-to-play, expliquant que l’entreprise possède d’ores et déjà une certaine vision dans la manière dont elle veut aborder la franchise. Il reste à voir si un nouvel opus tout aussi ambitieux mais bien mené peut réussir à rattraper cet échec.