Electronic Arts prévoit des suites pour Mass Effect et Fallen Order

Ils sont quand même marrants chez Electronic Arts… C’est une des plus grosses boîtes de jeu vidéo au monde, un des plus gros éditeurs, elle est dans l’industrie depuis 1992 et jouit d’un catalogue tentaculaire d’IP telles que Battlefield, Star Wars, FIFA, les Sims… et ils arrivent tout de même toujours à être à côté de leurs pompes…

Enfin, puisque l’été semble propice pour rendre des comptes chez l’Oncle Sam, après 2K (qui semble préparer une annonce pour la fin du mois), c’est au tour de la boîte de Redwood City de prendre le micro et de commenter ses résultats, des résultats qui lui mettent des étoiles dans les yeux.

Enfin, quand nous disons “des étoiles dans les yeux”, comprenez que comme Jeff Bezos, l’éditeur américain rêve d’espace. Les raisons de cet emballement extraterrestre ? Les chiffres de vente de Mass Effect Legendary Edition qui aurait, visiblement, largement dépassé les attentes de la firme. Alors, naturellement, puisque cette compilation est très récente, pas de données aujourd’hui pour illustrer nos propos. Néanmoins, on a quand même des commentaires d‘Andrew Wilson qui viendrait enfin de réaliser à quel point la licence de Bioware est aimée des joueurs :

Le sortie de Mass Effect Legendary Edition, coffret des versions remasterisées des 3 premiers épisodes de la série (sortie sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en mai), a ravivé la passion des fans et engendré des chiffres de vente bien au-delà de ce à quoi nous nous attendions. Le lancement de Star Wars: Fallen Order sur PlayStation 5 et Xbox Series (le 11 juin) était aussi l’occasion rêvée pour les joueurs de plonger ou de se replonger dans ce jeu fantastique. Nous allons continuer de nous investir dans ces 2 licences et dans beaucoup d’autres de nos excellentes séries.

S’il est difficile de se rendre compte du succès de la compilation faute de chiffres, avec Star Wars: Fallen Order et ses 20 millions de comptes (d’après un commentaire posté sur le compte Twitter du jeu), nous ne sommes pas surpris de voir l’éditeur vouloir investir dans des aventures aux confins de l’espace… Cependant, vous trouvez normal qu’Electronic Arts s’en étonne ? Nous, on trouve ça louche… Est-ce que ça voudrait dire que l’éditeur croyait vraiment rencontrer le succès avec Mass Effect Andromeda ?

Avertissement : si nous posons la question, c’est que nous la jugeons intéressante ! En effet, si la trilogie originale est adorée des fans, visiblement toujours épris de leurs ex de pixel, le charme n’était pas au rendez-vous avec le dernier épisode de la série. Le titre sorti en 2017 a, au contraire, courroucé les fans, ces derniers lui reprochant sa technique (nombreux bugs et autres problèmes) mais surtout, de ne pas être du Mass Effect. Mais, n’est-ce pas au contraire un problème liés aux attentes de la communauté de fans ? Quelle pourrait bien-être la direction prise par EA et Bioware avec le prochain Mass Effect (dont le développement a été officialisé en fin d’année dernière) ? Seul l’avenir nous le dira…

Qu’attendez-vous de Mass Effect pour son avenir ? Êtes-vous de ceux que Mass Effect: Andromeda a déçu ? Lui avez-vous offert une deuxième chance de vous séduire récemment ? Avez-vous acheté ou jouez-vous en ce moment à Mass Effect Legendary Edition ? Faites entendre votre voix dans les commentaires. Éventuellement, Electronic Arts y prêtera attention.