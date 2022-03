Electronic Arts – Pas de EA Play pour 2022 : une année creuse ?

Décidément, la crise sanitaire n’a pas terminé de chambouler les projets et les stratégies de communication des acteurs de l’industrie du jeu vidéo. Alors que les événements semblent revenir peu à peu à la normale, le calendrier est bousculé notamment par le fait que l’E3 2022, un des plus gros salons consacrés au jeu vidéo, a jeté l’éponge. C’est d’ailleurs pendant la période estivale de l’E3 qu’EA avait pris l’habitude de communiquer sur ses prochaines sorties et les projets en cours depuis sa conférence de presse EA Play. Malheureusement, EA a confirmé dans les colonnes d’IGN qu’il n’y aurait pas un rendez-vous d’une telle envergure.

Ce qui nous laisse supposer donc que le géant américain n’aurait pas assez de projets suffisamment avancés à présenter aux joueurs et à la presse. Néanmoins, le porte-parole a indiqué à IGN que s’il n’y aurait pas de gros show à l’américaine, il y aurait peut-être des petits rendez-vous dans l’année à l’image des State of Play de PlayStation.

« Nous avons des choses incroyables en préparation dans nos studios de classe mondiale mais, cette année, nous en dévoilerons davantage quand le temps sera venu, pour chacun d’eux ».

Electronic Arts est pourtant sur des gros projets annoncés depuis quelques années pour certains comme le prochain Dragon Age. Cette annulation est le résultat de succession de problèmes qui ont rendu les derniers mois assez compliqués. En effet, les gros projets voient leurs vétérans quitter l’équipe à l’image du directeur créatif Matt Goldman ou encore le producteur exécutif de la saga Mark Darrah qui a quitté le projet fin 2020. EA est engagé dans des projets majoritairement longs à développer comme le prochain Mass Effect, le remake de Dead Space ou encore les différents jeux Star Wars en préparation mais n’ont été dévoilés qu’en janvier dernier.

Que ce soient des difficultés au niveau des projets en cours ou encore des troubles avec des projets déjà sortis, EA a définitivement eu son lot de mauvaises surprises avec le lancement raté de Battlefield 2042 le 19 novembre 2021. Le studio DICE en charge du projet essaie de sauver tant bien que mal le titre avec des refontes au niveau des cartes par exemple, jugées trop grande ou encore des multiples bugs impactant fortement l’expérience de jeu. Battlefield 2042 a quand même réussi à sauver médiocrement la face en étant classé à la 19e place du TOP 20 des meilleures ventes de l’année selon les chiffres du Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) avec 161 797 exemplaires vendus, un triste chiffre qui interroge sur l’avenir de la licence.

À cela, nous pouvons ajouter également la crise identitaire de FIFA dont le succès est toujours au rendez-vous. Le directeur général Andrew Wilson a laissé entendre que la licence de foot d’EA pourrait changer de nom.

« Concrètement, quand il n’y a pas de Coupe du monde, ce que nous obtenons de la FIFA est juste quatre lettres sur une jaquette. »

Des propos que l’on peut qualifier d’osés mais qui font suite aux foudres des politiques et des associations que subit le jeu, et plus spécifiquement le mode Ultimate Team et son aspect monétisé. Changer de nom comme la fait PES et la catastrophe d’eFootball 2022 est un pari risqué. Electronic Arts a définitivement besoin de se concentrer sur ses projets et ses licences phares, quitte à diminuer sa communication.