Jeux vidéo – 2021, une année en demi-teinte pour l’industrie

Alors que 2022 a commencé sur les chapeaux de roues avec des grosses sorties comme Pokemon Legends Arceus, Horizon : Forbidden West ou encore Elden Ring, l’un des grands succès commerciaux de ces douze derniers mois, il est temps de revenir sur l’année 2021 mitigée pour tout le monde et qui n’a pas laissé l’industrie jeux vidéo intacte. Le Syndicat des Éditeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) a récemment publié son rapport présentant le classement 2021 des meilleures ventes de jeux vidéo en France. On constate tout d’abord que l’industrie du jeu vidéo continue tout doucement sa croissance (1,6%) malgré un ralentissement, elle reste la première industrie culturelle de l’hexagone.

En effet, on s’attendait à ce que 2021 soit dans la même lignée que 2020 où les Français ont beaucoup joué aux jeux vidéo pour occuper leurs confinements, or ce n’est pas le cas puisque les ventes au format physique ont reculé de 10% et le numérique de 7% pour une valeur totale de 1,1 milliards d’euros. Cela s’explique par le fait que 2021 a beaucoup souffert du contrecoup de la pandémie de COVID avec les difficultés rencontrées par les constructeurs notamment Sony, Microsoft et Nintendo pour produire des nouvelles consoles dont les consoles de génération actuelle.

La seconde raison est que la production des jeux a également été perturbée notamment avec le télétravail qui n’offre pas les mêmes conditions que le « présentiel » surtout lorsqu’il s’agit de développement. Nous vous avons informés sur de nombreux de reports de titres qui ont été, pour la plupart tous décalés en 2022 ayant pour conséquence un calendrier de sorties bien amaigri, ce qui se retrouve dans le top 20 des meilleures ventes dont seulement 10 nouveautés figurent avec des titres qui datent de plusieurs années pour certains.

Un jeu ne bouge pas de la première place, il s’agit de FIFA 22 avec 1,6 millions d’exemplaires vendus toutes versions (physiques, dématérialisées) confondues. L’année dernière, c’était déjà FIFA 21, qui cette année se positionne à la troisième position signant ainsi un doublé pour la licence d’Electronic Arts. Un succès qui s’explique par la convivialité qu’offre le titre, mais également avec les nombreuses opérations sur les réseaux sociaux, dont Twitch, avec le pouvoir d’influence des streamers. À l’heure où est rédigé cet article, FIFA 22 comptabilise environ 55k spectateurs.

FIFA 22 distance nettement la concurrence puisqu’en deuxième position, on retrouve Mario Kart 8 Deluxe avec environ 503 000 ventes (hors dématérialisé). Le petit prodige de Nintendo, sorti en 2014, ne cesse de passionner les joueurs d’autant plus que des circuits additionnels ont été annoncés, de quoi tracer encore une route de succès. Parmi les titres de Nintendo présents dans ce classement, on retrouve les remakes Pokémon Diamant Étincelant et Perle Scintillante qui, cumulés, ont fait environ 600 000 ventes. Malgré les critiques féroces des joueurs qui ne cessent de s’agacer sur la stratégie adoptée concernant Pokémon, les titres de la licence arrivent à trouver le public. Finalement, le classement résume bien l’année avec des titres qui, malgré leur sortie lointaine, sont ancrés dans le paysage vidéoludique français comme Zelda Breath of the Wild, GTA V ou encore Minecraft.

L’année 2021 est désormais derrière nous, il est temps d’orienter notre regard vers l’horizon qui s’annonce chargée avec des jeux très attendus comme God of War: Ragnarök, Zelda Breath of the Wild 2, Starfield et bien d’autres encore. Autant d’opportunités pour l’industrie de continuer sa croissance.