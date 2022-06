Battlefield 2042 – Les grands serveurs sont-ils chaotiques ?

Outre le fait que Battlefield 2042 reste problématique dans sa conception et que les serveurs se vident peu à peu de leurs joueurs, Electronic Arts signe un commentaire pour le moins étrange à propos des parties accueillant le nombre maximal de joueurs (actuellement 128). Le service communication semble découvrir l’eau chaude en expliquant que les grands serveurs limitent « l’utilité et l’impact d’un joueur ou d’une escouade » et intensifie « le chaos de l’expérience ». Mais que représente vraiment l’expérience d’une partie avec un grand nombre de joueurs ?

Dans un premier temps, l’impression qui prédomine n’est pas celle du chaos, mais plutôt une réjouissance collective accompagnée de larges mouvements de joueurs, le plus souvent coordonnés et résolus à conquérir les objectifs. Cependant, ces grands serveurs proposent justement une partie de haute intensité.

Bousculer une masse compacte ne se fait pas sans mal, mais peut être facilité grâce à de simples efforts de synchronisation. Lancer des fumigènes, jeter des grenades dans des endroits précis et mitrailler à outrance les passages permettant les renforts sont des actions qui peuvent être opérées rapidement, et qui ne nécessitent pas plus de quelques joueurs. D’ailleurs, les profils expérimentés se reconnaissent et s’entendent rapidement, emportant avec eux les camarades qui peinent parfois à l’arrière.

Les cartes de taille importante permettent parfois d’équilibrer le niveau des joueurs, car le danger peut y survenir de très nombreux recoins, d’autant plus qu’il est possible de créer des aménagements défensifs éphémères dans le seul but de gêner la progression ennemie. Heureusement pour la dynamique générale, de larges espaces de manœuvres restent ouverts pour générer de vastes mouvements offensifs.

Bien entendu, le point de la victoire revient souvent à ce joueur qui a réussi à passer au travers des balles et des centaines de pièges. Mais à ce niveau, cela tient plus de l’entêtement et de la réactivité que chacun est capable d’apporter à son équipe à un moment ou à un autre. Et c’est peut-être bien là le cœur de l’expérience qu’offrent ces grands serveurs : une passionnante imprévisibilité.

Pour les joueurs habituels, le mode Percée 128 était parfaitement approprié pour acquérir de l’expérience tout en épaulant les débutants, tandis que les fins tireurs pouvaient toujours se retrouver lors de matchs rassemblant de plus petites équipes. Une telle expérience devrait être vécue au moins une fois si vous n’avez jamais essayé !