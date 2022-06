Battlefield 2042 – La saison 1 arrive, opération sauvetage !

Après avoir passé de longs mois douloureux à essayer tant bien que mal de rectifier le tir avec pléthores de mises à jour destinées uniquement à corriger tous les problèmes, la première saison de Battlefield 2042 arrive enfin. L’enjeu est de taille pour DICE et EA puisque cette saison est peut-être la clé pour permettre au titre de revenir sur le devant de la scène en corrigeant encore quelques problèmes tout en proposant du nouveau contenu qui sera suffisamment dense pour retenir les joueurs.

Avant de se pencher sur le contenu en lui-même de cette saison, le studio est revenu sur le passé et a reconnu qu’il fallait « faire mieux ». Le mode Percée à 128 joueurs a été supprimé et le mode Hasard Zone ne bénéficiera plus de mises à jour. Considéré comme un mode qui n’a pas su « trouvé sa place » dans le jeu par DICE, le studio préfère concentrer son énergie ailleurs.

Chose promise, chose due ! La carte Kaleidoscope a bénéficié d’une refonte avec plus de zones de couvertures, de meilleures lignes de tir ainsi qu’un design repensé au niveau du terrain afin de mieux gérer les déplacements avec, également l’implantation d’arbres géants et d’éléments de décors utiles en défense. Les autres cartes ont également été remodelées tout en conservant l’intensité des affrontements. Au niveau des améliorations techniques, DICE souhaite renforcer le réalisme en travaillant sur les sons et les effets visuels, améliorer les animations afin que les joueurs puissent mieux lire les déplacements.

Baptisée « Zero Hour », cette saison 1 apporte quelques nouveautés. Elle commencera dès le 9 juin sur tous les supports. Une nouvelle carte plongera les joueurs au cœur des Rocheuses canadiennes, entre ravins, vallées, dénivelés et bases enchâssées dans la roche. Une nouvelle spécialiste fait son entrée : Ewelina Lis. Armée de son lance-roquette TGM et d’un traqueur de blindage repérant tous les véhicules sur une distance donnée, elle est une spécialiste anti véhicules qui peut s’avérer utile pour piéger les véhicules ennemis. De nouvelles armes dont une arbalète Ghostmaker R10, un fusil DMR BSV-M équipé d’un silencieux ainsi qu’un lance-grenades fumigène permettront aux joueurs d’abattre l’ennemi dans la plus grande discrétion. De plus, deux hélicoptères furtifs RAH-68 Huron et YG-99 Hannibal rejoignent l’arsenal de Battlefield 2042. Ils peuvent notamment envoyer des missiles, lancer des grenades et ont l’avantage d’être pilotés à deux.

Un battle pass vient accompagner cette première saison. Devenus monnaies courantes, on les retrouve dans de nombreux titres, que ce soit Genshin Impact, chez Ubisoft avec Far Cry 6 et Assassin’s Creed Valhalla ou encore Call of Duty. Battlefield 2042 ne fait pas exception, mais DICE assure qu’il ne s’agit pas d’un « pay-to-win » et heureusement !

Le titre propose donc un pass de combat gratuit, accessible à tous ainsi qu’un pass de combat dit « premium » payant doté de 70 paliers supplémentaires. Ces récompenses sont uniquement cosmétiques afin d’éviter de déséquilibrer le jeu. Pour progresser, il faut obtenir de l’XP en jouant des parties et en accomplissant des missions hebdomadaires, qui constituent un bon moyen pour que le joueur relance son jeu au moins une fois par semaine.

DICE a précisé que tous les ajouts compris dans la mise à jour 1.0.0 et la Saison 1 : Zero Hour seront disponibles dans le mode Portal, qui permet aux joueurs de concevoir leurs propres expériences.

Certains seraient tentés de dire que 8 mois d’attentes pour une spécialiste, deux armes, deux hélicoptères, une nouvelle carte ainsi qu’un battle pass n’est pas vraiment bon signe pour l’avenir du jeu. Alors, forcément, l’équipe de développement était surtout occupé à essayer de rectifier le tir en proposant très régulièrement des mises à jour correctrices si ce n’est pas plusieurs fois par mois. Mais est-ce que cette première saison va être à la hauteur ? C’est ce que l’on verra dans les prochaines semaines…

Battlefield 2042 est donc un très bon exemple de ce qui ne faut absolument pas faire si vous souhaitez sortir un jeu un jour : sortez au moins la base complète, sans aucun problème entravant l’expérience du joueur.