Battlefield 2042 – La licence en plein chamboulement

Battlefield 2042 aura fait le terrible de choix de se concentrer uniquement sur le côté multijoueur, tirant une croix sur le mode solo. Nous connaissons malheureusement la suite de l’histoire. Considéré comme la priorité de DICE et malgré la sortie de la saison une, la licence dit au revoir à « Mr. Battlefield », Lars Gustavsson, le directeur créatif en poste chez DICE depuis plus de vingt ans.

Un bouleversement qui s’accompagne d’une autre nouvelle : Electronic Arts vient de confirmer que l’univers solo et narratif de Battlefield va renaître avec un tout nouveau studio baptisé Ridgeline Games. Ce dernier est piloté par Marcus Lehto, le cocréateur de la saga Halo. Plutôt à l’aise dans les FPS, Marcus Lehto se voit offrir une deuxième chance après le flop complet de Disintegration et son studio V1 Interactive qui a fermé ses portes.

Depuis, il a créé sa propre équipe chez Electronic Arts sous le nom de Ridgeline Games. Cette entité est elle-même sous la direction de Vince Zampella, le fondateur de Respawn Entertainment qui travaille, par exemple sur Apex Legends. Ce dernier a d’ailleurs été désigné pour pendre le contrôle du futur de Battlefield.

» Nous continuerons d’évoluer et de développer Battlefield 2042, et nous explorerons de nouveaux types d’expériences et de modèles commerciaux en cours de route, que nous pourrons ajouter à cette base pour offrir une gamme impressionnante d’expériences à nos joueurs. » – Byron Beede, manager général et senior vice-président de la licence Battlefield

Une nouvelle équipe donc avec de nouveaux cerveaux pour mener à bien « l’expansion de la narration, du storytelling et des personnages dans la série Battlefield ». DICE a clairement de grandes ambitions pour la licence et ne compte pas la laisser tomber dans l’oubli. Vince Zampella a déclaré vouloir « créer un univers Battlefield connecté, avec des personnages et histoires partagés ».

Ce projet vient s’ajouter à la création d’une nouvelle « expérience » par Ripple Effects dans l’univers de Battlefield 2042, le Battlefield Mobile par Industrial Toys et enfin les futurs DLC de Battlefield 2042 qui viendront ajouter davantage de contenu au titre. Tout un programme donc pour redorer l’image de « l’une des franchises les plus importantes et les précieuses de l’industrie » d’après Byron Beede. L’histoire n’est donc pas terminée pour Battlefield, l’avenir nous contera la suite.