Delta Force – Un retour en force pour la série de FPS ?

Ah, Delta Force ! Un nom qui évoque beaucoup de choses… Et non, rien à voir, avec les films de Chuck Norris. Laissons cela aux amateurs des films d’action des années 80, et parlons plutôt de la série vidéoludique, laquelle n’avait pas eu de nouvelle entrée depuis un bon moment. Plus précisément, plus aucun apport n’avait été enregistré depuis 2009 avec la sortie de Delta Force Xtreme 2. Mais, aujourd’hui, la donne vient de changer, puisque son retour vient tout juste d’être entériné (pour une sortie sur Xbox, PlayStation, PC et mobile).

Cependant, ce n’est pas sous la houlette de son développeur historique Nova Logic étant donné qu’il n’existe plus depuis 2016 mais sous celle de la filiale de Tencent, TiMi Studio Group, qu’elle sera remise sur le devant de la scène. Et s’il faudra attendre la cérémonie d’ouverture de la Gamescom 2023 (le 22 août prochain) pour avoir une vue bien précise sur le nouveau titre intitulé Hawk Ops, on peut déjà se contenter de quelques informations glanées par IGN lors d’une interview accordée par le producteur du jeu, Shadow Guo.

Ainsi, comme on nous l’apprend, ce reboot prendra la forme d’un free-to-play. Ce qui fera certainement peur à quelques fans de la franchise, d’autant que, généralement, ce type de jeu connaît inévitablement un destin funeste. Micro-transactions plus que présentes, difficultés à maintenir les joueurs et manque de contenu, tels sont par exemple certains des motifs que l’on reproche souvent à ce modèle économique. Sans oublier qu’il existe une solide concurrence dans le domaine : Overwatch 2, Warzone ou encore Fortnite…

Mais parier sur une fin prochaine de Delta Force avant même sa sortie n’est-ce pas un peu trop précipité ? Totalement ! D’autant que l’on a quand même affaire à un nom (Tencent ayant l’expérience adéquate) qui sait s’y faire dans le domaine. Reste à voir si TiMi, spécialisé dans les jeux mobile, sera s’y faire.

Ceci dit le choix du free-to-play semble totalement cohérent avec les ambitions affichées par Guo : faire participer un grand nombre de joueurs. Car oui, selon les mots partagés, TiMi tient à porter l’héritage de la série à un niveau supplémentaire, et ainsi faire participer plus que les 32 concurrents auparavant permis. Bref, ça laisse rêveur. Juste attention à ne pas voir trop gros, comme accueillir quelque 100 joueurs…

À côté de cela, le nouveau jeu fera censément la part belle à « un point de vue réaliste ». C’est d’ailleurs l’autre élément qui semble avoir commandé le projet. Un élément qui, là aussi, tend à rendre hommage à la saga. En fait, pour résumé, l’on souhaite tout simplement réutiliser ce qui faisait le succès des jeux d’origine. Voici ce qui a notamment été déclaré par le producteur susmentionné:

« Aujourd’hui encore, ces caractéristiques continuent d’exercer un immense attrait et il reste un potentiel d’innovation. Nous espérons montrer l’évolution de ces caractéristiques, tout en perpétuant l’héritage des piliers du jeu. C’est pourquoi nous avons décidé de relancer la franchise Delta Force. Nous sommes fiers de perpétuer cette tradition et de créer un monde vaste, dangereux et imprévisible, dans lequel vous devrez accomplir diverses missions, relever des défis et obtenir des récompenses. »

Donc, si l’on comprend bien, les présents acteurs chargés de la production du jeu visent à emprunter des codes modernes pour porter la série vers une « évolution ». À voir si cette aspiration ira bien plus loin que de simples mots, et espérons que c’est pas le contraire qui surviendra : de voir paraître un jeu prisonnier dans le passé. On guettera tout cela de prêt, et ce, dès le 22 août prochain où, on le rappelle, ce Delta Force aura droit à un petit moment lors de la cérémonie d’ouverture de la gamescom.

En attendant, contentons-nous du petit trailer diffusé (par IGN notamment) en guise de révélation, lequel donne par ailleurs la tonalité sur ce l’expérience qui nous attend. Une expérience aux allures du Black Hawk Dawn de Ridley Scott. Normal, ne nous promet-on pas un mode inspiré du film justement ?