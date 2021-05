[Rumeur] Tous les jeux Resident Evil dans le Game Pass ?

Resident Evil n’en finit décidément plus de faire parler. Avec Resident Evil: Village en ligne de mire (plus que quelques jours à attendre !), et le prochain Re:Verse qui suscite déjà l’impatience des amateurs de jeux multijoueurs, la saga a les yeux de tous braqués sur elle. Ne serait-ce alors pas le moment idéal pour faire un mouvement fort, et cogner un grand coup dans le cœur nostalgique des fans ?

Quitte à rappeler de bons souvenirs aux joueurs de la franchise, autant y aller franchement. En effet, selon les bruits de couloirs partagés par les insiders, et diffusés sur Reddit et Twitter, les jeux de Capcom pourraient être ajoutés au Game Pass dès cette semaine, et il se pourrait même que l’annonce puisse avoir lieu dès demain, le mardi 4 mai 2021.

(Rumor) All Resident Evil Games (apart from RE:Village), Stardew Valley and FIFA 21 to be re-added to #XboxGamePass this week. This will be announce this Tuesday. 👀🧂 Source:https://t.co/zx2tr84YeS pic.twitter.com/vvZcNlF6lu — Idle Sloth (@IdleSloth84) May 2, 2021

Cette information n’a pas encore été confirmée par les canaux officiels ou par des sources à 100% fiables, alors prenez-la avec une certaine dose de scepticisme. Microsoft devrait annoncer un nouveau lot d’ajouts au Game Pass le 4 mai 2021, alors restez à l’écoute pour plus d’informations.

Comme vous avez pu le constater sur le tweet relayé plus haut, tous les jeux Resident Evil, à l’exception de R.E. 7 et du prochain Resident Evil: Village, devraient être ajoutés au Xbox Game Pass dans le courant de la semaine.

Serait-ce un mouvement de compensation envers les fans de la franchise de la part de Capcom ? En effet, nous avons appris il y a quelques jours que l’éditeur japonais ne pourrait pas publier Resident Evil 8 sur le Xbox Game Pass avant au moins une année, suite à un accord passé avec Sony…

Comme mentionné précédemment, nous saurons dès demain s’il s’agit là d’une véritable fuite d’information ou d’une fake news. Quoi qu’il en soit, comptez sur nous pour vous tenir informé.e.s.

Avouez tout de même que pouvoir rejouer au fabuleux Code Veronica sur une console current-gen a de quoi faire rêver…