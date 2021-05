Le Point Wiki #6 – Tout savoir sur Resident Evil Village

Le Point Wiki a pour objectif de vous apporter un maximum d’informations sur un jeu attendu avant sa sortie. De ce fait et jusqu’à la sortie de ce dernier, nous mettrons régulièrement à jour cet article en fonction des nouveaux éléments diffusés par l’éditeur ou le développeur du jeu, en l’occurrence ici Resident Evil Village.

Sommaire

Carte d’identité

Resident Evil Village

Développeur : Capcom

Éditeur : Capcom

Genre : Survival-horror

Plateformes : PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, Google Stadia, PlayStation 4, Xbox One

Date de sortie : 07/05/2021

Pérenniser la formule Résident Evil VII

C’est un fait, Resident Evil VII est un épisode très controversé, notamment par les puristes de la saga, ou plutôt ceux qui se disent l’être. Car, rappelons-nous, à sa sortie un certain Resident Evil 4 avait aussi fait évoluer (révolutionné pour le coup ici) les codes de la saga et connu une petite campagne de dénigrement de la part aussi de “puristes”. Force est de constater pourtant qu’aujourd’hui cet opus est l’un des plus respectés et appréciés de la licence.

Alors, on ne prédit pas le même destin au septième épisode, beaucoup plus bancal et bien moins révolutionnaire que ne l’était son ainé, notamment parce qu’il n’inventait pas, mais piochait plutôt ici et là différentes idées et mécaniques de jeu pour les retaper à sa sauce. Alors c’est certes un bon jeu, mais ce n’est pas un chef-d’œuvre non plus, car finalement il n’est qu’un essai et représente les prémices du futur de la saga.

Vue subjective, nouveau départ pour le scénario, tout en ne reniant pas le passé, ambiance plus horrifique que lors des productions précédentes et surtout vrai retour de la thématique de la survie, notamment de par toute la gestion des munitions et des soins. La réapparition des énigmes fut de même une source de satisfaction et tout comme les journaux à lire sans en passer par le menu principal.

Son cadre plus intimiste est aussi un parti pris assez osé pour la licence, puisque l’on est en immersion dans une baraque paumée dans le bayou appartenant a une famille devenue dégénérée, car transformée et contrôlée par un parasite. Alors il y a de très bonnes idées et d’autres qui le sont moins, car mal exécutées en fait. La dernière partie du jeu, c’est-à-dire une fois arrivée sur le bateau, se montre bien plus redondante et poussive par exemple.

Aussi, si le scénario et la mise en scène gagnent en expression dans cet épisode, le personnage d’Ethan Winters, le nouveau héros donc, reste trop effacé et son histoire n’a finalement que peu d’importances face à celle des Baker qui est bien plus intéressantes pour le coup. Alors tout n’est pas parfait, mais il reste un très bon point de départ pour renouveler une saga qui en avait cruellement besoin.

Voici d’ailleurs une vidéo proposée par Capcom et retraçant les événements de Resident Evil VII.

Le synopsis

Trois ans après les événements de Resident Evil VII, Ethan Winters vit le parfait amour avec sa femme Mia et leur nouvelle née Rose. Ils mènent une existence paisible et sont sous la protection du BSAA. Mais c’était sans compter l’intervention de Chris Redfield et de son escouade d’élite (Hound Wolf) qui s’en prirent à eux pour enlever leur bébé, tuant au passage la jeune femme.

Décidé à retrouver sa fille coûte que coûte Ethan part à sa recherche, ce qui le conduit dans un village isolé situé dans une vallée perchée au milieu des montagnes quelque part en Europe de l’Est. Très vite, il se retrouve pris au piège par une étrange confrérie répondant aux ordres d’une personne appelée Mère Miranda. Cette dernière pourrait bien être derrière l’enlèvement de Rose.

De là il devra non seulement retrouver sa fille et la secourir, mais aussi trouver réponse à ses questions, à savoir que veulent ces gens à sa fille et pourquoi Chris a agi de la sorte. Une quête qui le verra explorer le village ou encore un gigantesque château victorien et affronter une nouvelle fois les pires horreurs, ici des loups-garous et des vampires entre autres créatures terrifiantes.

Les personnages

Il nous parait important ici de faire un petit point sur quelques personnages qui sont au casting de Resident Evil Village. Un petit passage en revue de ce que l’on sait notamment sur Mère Miranda et les quatre nobles qui l’accompagnent, mais aussi sur Chris Redfield, Mia et Ethan Winters. On garantit aucun spoiler dans les lignes qui suivent, les informations recueillies provenant directement du site officiel du jeu.

Mère Miranda

Mère Miranda est la cheffe du village et les quatre nobles sont à son service. Les villageois lui vouent un culte sans limites, et son visage, dissimulé derrière un masque en plume de corbeaux est l’un des nombreux mystères qui entourent sa personne. Elle pourrait bien être l’instigatrice de l’enlèvement de Rose Winters, mais pourquoi ?

Alcina Dimitrescu

Alcina Dimitrescu, appelée aussi Lady Dimitrescu, est la maîtresse du château qui surplombe le village et est l’une des nobles au service de Mère Miranda. Elle est élégante, gigantesque, car mesurant près de trois mètres, et est ce que l’on appelle communément un vampire. Elle est entourée par celles qu’elle considère comme ses trois filles, à savoir Bela, Cassandra et Daniela, toutes aussi dangereuses et affamées qu’elle.

Ses armoiries représentent une fleur percée par deux épées.

Salvatore Moreau

Salvatore Moreau est un l’un des quatre nobles au service de Mère Miranda. Il camoufle son apparence monstrueuse derrière un long manteau et a élu domicile près d’un lac artificiel juxtaposé au village. On n’en sert guère plus à son sujet pour le moment, mais il se murmure qu’il pourrait être le poisson géant que l’on aperçoit dans un trailer.

Ses armoiries représentent une sirène.

Donna Beneviento

Donna Beneviento est l’une des quatre nobles au service de Mère Miranda. Elle fabrique des poupées et habite une maison dans une vallée brumeuse aux abords du village. Elle porte des vêtements de deuil et est toujours accompagnée d’une poupée (vivante ?) appelée Angie.

Ses armoiries représentent une lune et un soleil.

Karl Heisenberg

Karl Heisenberg est l’un des quatre nobles au service de Mère Miranda. C’est un ingénieur talentueux et intelligent qui a élu domicile dans une usine située dans les alentours du village. Il inspire la crainte avec ses manières rugueuses et nul doute qu’il a un rôle important a joué dans cette histoire.

Ses armoiries représentent un cheval avec un fer à cheval.

Le Duc (The Duke)

Le Duc est le marchand de ce Resident Evil Village. Plus bavard que son homologue de Resident Evil 4 avec qui il semble lié au vu des clins d’œil qu’il lui adresse, on ne sait rien de ce personnage énigmatique.

Ethan Winters

Protagoniste malgré lui des événements de Resident Evil VII, Ethan Winters reprend du service en tant que héros dans Resident Evil Village. Trois après avoir été confronté à la famille Baker, il rejoint un village isolé dans les montagnes en Europe de l’Est à la recherche de sa fille Rose enlevée par Chris Redfield lors d’un assaut durant lequel sa femme, Mia, fut tuée. À noter qu’il n’a toujours pas de visage…

Mia Winters

Femme d’Ethan Winters, elle fut la raison pour laquelle il rejoignit la demeure des Baker dans le septième épisode de la saga. Prisonnière de la famille, elle fut impliquée dans le programme Eveline qui a mené aux événements narrés dans Resident Evil VII. Elle est tuée par Chris Redfield et son commando lors de l’assaut conduisant à l’enlèvement de sa fille Rose.

Rose Winters

Rosemary Winters, dit Rose, est la fille de Ethan et Mia. Elle semble être au cœur des événements se déroulant dans Resident Evil Village.

Chris Redfield

Présent depuis les débuts de la saga, Chris Redfield est l’un de ses héros les plus iconiques. Ancien membre des S.T.A.R.S., il fait parti du BSSA, une ONG qui lutte contre le bioterrorisme. Bien qu’il soit intervenu durant les événements mettant en scène la famille Baker, il n’en fut pas le protagoniste, même s’il réussit a arrêté Lucas, le fils de la famille. Son implication dans les événements à venir n’est pas claire, mais on sait qu’il a fait tuer Mia et enlevé Rose.

Il est toujours accompagné de son escouade d’élite appelée Hound Wolf.

Le gameplay

Le gameplay de Resident Evil Village est très proche de celui de son ainé à bien des égards. La vue subjective est de retour, avec ce que cela implique en termes d’immersion, et Ethan peut toujours se servir d’armes à feu, se soigner, se protéger ou encore effectuer des gestes basiques comme s’accroupir ou courir et effectuer des demi-tours rapides. Cependant, la prise en main est plus souple que par le passé, notamment au niveau de la visée.

Bien évidemment, quelques features fortes du septième épisode seront aussi de retour comme le craft de munitions et de soin, mais aussi les points de sauvegarde et la recherche de collectibles, les Bubble Head étant remplacé ici par des petites chèvres en bois. Des énigmes sont aussi de la partie forcément, alors que le jeu s’annonce plus ouvert que son prédécesseur. Niveau armement, on se dirige vers du très classique, avec un retour notable du fusil à lunette néanmoins.

Les nouveautés existent pourtant bel et bien et on vous a préparé un petit listing pour vous présenter tout cela.

La contre-attaque : En plus de pouvoir parer une attaque ennemie, Ethan peut par la suite pendant quelques secondes exécuter une contre-attaque lui permettant de repousser son assaillant directe.

: En plus de pouvoir parer une attaque ennemie, Ethan peut par la suite pendant quelques secondes exécuter une contre-attaque lui permettant de repousser son assaillant directe. Le marchand : Comme dans Resident Evil 4, un marchand qui se nomme Le Duc est présent en jeu et nous permettra d’effectuer divers achats. Armes et améliorations qui vont avec, munition, plans de fabrication, soins et autres valises augmentant la taille de l’inventaire sont ainsi proposés à la vente. On peut bien évidemment vendre des objets pour se faire quelques Lei (monnaie du jeu) et passer par l’Atelier pour améliorer nos armes. Le Duc permet même d’augmenter les capacités d’Ethan en lui cuisinant quelques plats.

Le loot : Le loot sur les ennemis fait aussi son grand retour? A vous la joie de récolter munitions et autres objets sur les cadavres de vos adversaires. La chose étant qu’ils peuvent aussi lâcher de l’argent et des trésors que l’on peut revendre au marchand.

: Le loot sur les ennemis fait aussi son grand retour? A vous la joie de récolter munitions et autres objets sur les cadavres de vos adversaires. La chose étant qu’ils peuvent aussi lâcher de l’argent et des trésors que l’on peut revendre au marchand. Les trésors : Les trésors reviennent donc aussi. Certains sont donc lâchés par les ennemis, alors que d’autres se récupèrent un peu partout. On imagine aisément que quelques-uns seront bien cachés et demanderont d’user de notre intellect pour être récupérés. Quid aussi de savoir si on pourra les combiner entre eux pour en augmenter la valeur ou encore de ce que vont offrir les boss en ce sens.

La chasse : Sur ce point précis, nous ne préférons pas trop nous avancer, mais il y aura bien possibilités de chasser des animaux dans le jeu pour récupérer un peu de viande pour Le Duc. Vraisemblablement ce ne sera pas une feature très importante du jeu, mais tout de même assez pour qu’on le souligne. On a pour le moment vu des poissons, cochons et autres boucs.

: Sur ce point précis, nous ne préférons pas trop nous avancer, mais il y aura bien possibilités de chasser des animaux dans le jeu pour récupérer un peu de viande pour Le Duc. Vraisemblablement ce ne sera pas une feature très importante du jeu, mais tout de même assez pour qu’on le souligne. On a pour le moment vu des poissons, cochons et autres boucs. L’inventaire : Issu de Resident Evil 4, l’inventaire à case de ce nouvel épisode en reprend bien plus que les grandes lignes et est quasiment un copié/collé de ce que l’on avait à l’époque. Différents onglets nous permettent aussi de naviguer pour voir nos trésors, objets clés ou encore afficher le menu lié au craft.

L’environnement et les décors

Hormis ces principaux points, on a pu grâce aux démos, trailers et screenshots, ainsi qu’à la révélation de la carte du jeu, découvrir que le village est une sorte de HUB duquel on rejoint différents autres environnements. On peut alors aisément imaginer que chaque lieu correspond au territoire de l’un des quatre nobles. La carte qui a été révélée nous montre donc en plus du village et du château, une forteresse, le réservoir de Moreau, l’usine d’Heisenberg, ainsi que le domaine Beneviento.

Forcément alors il y aura du backtracking et un petit côté metroidvania dans le sens où certaines zones ne seraient accessibles qu’une fois le bon objet en notre possession. On a par exemple pu voir dans la démo de nombreuses portes demandant des clés spécifiques, ou encore des mécanismes nous obligeant à trouver et utiliser un outil dédié, ce qui ne pouvait être accompli alors.

On a pu apercevoir aussi en vrac une sorte de petit hameau inondé, une usine à la chaine de production gigantesque, de vieilles ruines séculaires aux statuts immenses et d’autres sous-terraines ou encore une vieille demeure perdue dans une brume épaisse et qui serait celle de la famille Beneviento. Le jeu promet alors de varier les ambiances et de nous proposer plusieurs séquences de jeu distinctes, entre action et horreur, Resident Evil Village essai de prendre le meilleur des deux pour en faire un mix parfait.

Le bestiaire

Le bestiaire de Resident Evil Village est comme vous le savez très différent de ce a quoi la série nous avait habitués jusqu’à présent. Aussi, on trouvera sur notre route des loups-garous, des vampires, et surement d’autres créatures qu’il nous reste à découvrir. Les nobles ont aussi des pouvoirs, et s’il apparait clairement que Lady Dimitrescu est une suceuse de sang, on se demande bien encore de quoi il en retourne réellement pour les autres.

Forcément on distingue plusieurs types d’ennemis dans chaque “catégorie”. Parmi les vampires par exemple, on a pu voir les filles de Dimitrescu, les sortes de goules dans les cachots ou encore d’autres qui ont la capacité de voler et qui ressemblent à des gargouilles. Chez les loups-garous, on en a vu armer d’armes blanches ou non, mais aussi un a quatre pattes paraissant plus grand et moins humain, ou encore un géant qui apparait comme le chef de meute.

Et que penser de ce poisson géant que beaucoup pense comme étant Moreau et qui ne peut qu’être hostile à notre égare si on s’en réfère à ce que l’on connait déjà de la série. En tout cas cela promet de belles surprises, alors que l’on n’est vraiment pas mécontent de voir disparaitre les masses noires sans imaginations qui composaient le bestiaire du septième épisode.

Le mode Mercenaires et Resident Evil Re:Verse

Resident Evil Village marque le retour du mode Mercenaires qui a fait les beaux d’autres titres de la franchise et apparu pour la première fois dans Resident Evil 3 en 1999. Il ne bouleverse en rien les fondamentaux de la saga puisqu’il nous demande de survivre à des vagues d’ennemis sur une map données tout en accomplissant quelques objectifs, et ce avant la fin d’un chronomètre.

Il existe différentes façons de regagner un peu de temps d’ailleurs, comme enchainer les kill le plus vite possible. La particularité étant qu’entre chaque zone d’une même partie, on peut se rendre chez le marchand histoire d’effectuer quelques emplettes utiles. De même, qu’il est maintenant possible de trouver sur le terrain de jeu diverses habilités et qui permettront à Ethan de courir plus vite par exemple, ou encore d’être plus précis arme en main.

Resident Evil Re:Verse est quant à lui un mode de jeu multijoueurs compétitif jouable jusqu’à six sur une même map. Repoussé à cet été, il est offert gratuitement à tout possesseur de Resident Evil Village. Pour plus d’informations, nous vous renvoyons à notre preview de la bête disponible en cliquant sur le lien ci-dessous.

Les différentes versions

Ils existent donc cinq versions distinctes de Resident Evil Village. Ainsi, les PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC recevront toutes une mouture différente du jeu. Non pas qu’elles le seront dans le fond, mais bien dans la forme, et encore il faut aussi prendre en compte les options graphiques que l’on active, surtout sur nouvelle génération.

Aussi, et pour éviter un gros pavé écrit, on vous propose de découvrir via deux belles petites images distribuées par Capcom pour l’une et Steam pour l’autre les différentes spécifications techniques sur consoles et PC.

Les différentes éditions

Il existe trois différentes éditions de Resident Evil Village en plus de la version standard, ainsi que quelques bonus de précommandes. Aussi, les personnes achetant une version PlayStation 4 du jeu pourront ensuite passer sur PS5 gratuitement, alors que sur Xbox le Smart Delivery sera au rendez-vous.

Édition Digitale Deluxe : Contient des objets provenant de Resident Evil 7 , c’est-à-dire des poupées Mister Everywhere, son dispositif de sauvegarde, un filtre graphique donnant un cachet RE 7 à Village, mais aussi un mode de difficulté supplémentaire, un artbook numérique “La Tragédie d’Ethan Winters” ou encore le pistolet Albert01 de Chris Redfield.

: Contient des objets provenant de , c’est-à-dire des poupées Mister Everywhere, son dispositif de sauvegarde, un filtre graphique donnant un cachet RE 7 à Village, mais aussi un mode de difficulté supplémentaire, un artbook numérique “La Tragédie d’Ethan Winters” ou encore le pistolet Albert01 de Chris Redfield. Édition Collector : Contient l’ensemble des objets contenus dans l’édition Deluxe, ainsi qu’une figurine de Chris Redfield, une carte du monde de Resident Evil Village , un artbook, un steelbook, et pour finir une belle et grosse boîte pour emballer tout ça.

: Contient l’ensemble des objets contenus dans l’édition Deluxe, ainsi qu’une figurine de Chris Redfield, une carte du monde de , un artbook, un steelbook, et pour finir une belle et grosse boîte pour emballer tout ça. Bundle Resident Evil 7 et Resident Evil Village : comme son nom l’indique, il s’agit d’un coffret contenant les deux jeux.

Aussi, les précommandes donnent accès à des bonus, soit un charme d’arme Mister Raccoon et un pack de survie contenant des ressources. Les possesseurs de consoles PlayStation recevront en plus la soundtrack du jeu en version numérique, rien que ça.

Degrés d’attente

Ce n’est un secret pour personne, à la rédaction nous sommes des fans inconditionnels de la saga et autant dire que l’on attend de pied ferme ce Resident Evil Village. Les trois démos nous ont très largement rassurés quant à ce qu’il a à nous offrir et on espère vivre une expérience marquante et surtout qui ne s’essouffle pas sur la durée comme son prédécesseur.

Alors on espère un scénario à la hauteur, une vraie filiation avec le lore de la saga, après tout le logo d’Umbrella est bien présent sur quelques images et trailers, ainsi qu’un personnage d’Ethan bien mieux mis en valeur que par le passé. Si c’est son histoire, il faut qu’il en soit le centre. Aussi, on a l’espoir de voir avec Resident Evil Village le juste retour d’un mix cohérent entre action et horreur, comme sait si bien le faire certains épisodes de la saga.

Cela passe par une ambiance sachant se diversifier et s’adapter à la volonté du moment, mais aussi par un gameplay qui répond présent dans les deux cas. Resident Evil 7 avait beaucoup de mal a convaincre par exemple sur sa partie action, surtout quand ça pétait de partout. Tout cela semble bien parti en tout cas et on souhaite vraiment que cet opus devienne aussi culte que quelques-uns de ses illustres prédécesseurs.

Degré d’attente : 10/10.