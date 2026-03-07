Insomniac Games, Playstation et Marvel : la collaboration parfaite ?

On l’attendait pour l’automne. La communication d’Insomniac Games nous promettait des nouvelles seulement pour le printemps. Pourtant c’est le 15 septembre que Logan sortira les griffes dans Marvel’s Wolverine. Cette annonce anticlimatique quelques jours seulement après un State of Play interroge : pourquoi se passer de ce parfait « one more thing » ? On sait qu’avancer la publication du jeu est la conséquence directe de la sortie en novembre du futur mastodonte de l’industrie, GTA VI. Et il serait bien avisé de ne pas publier un jeu à cette période, sous peine de voir ses chiffres de ventes prendre de l’adamantium dans l’aile. La date de sortie du prochain jeu de Rockstar étant connue depuis plusieurs mois, cet écart relève d’un mélange entre une erreur dans la communication et une décision de sortir le jeu plus tôt prise trop tardivement.

Ce raté dans la transmission d’informations en interne n’est pas le signe d’une négligence de Sony envers son studio puisqu’il le chérit depuis son acquisition. Et ce dernier lui rend bien avec ses succès réguliers qui font exceptions dans le paysage actuel de l’industrie. Peu de studios peuvent se targuer d’avoir développé bientôt quatre jeux pour la PS5 qui ne soient pas des remasters ou des remakes. On peut donc se demander comment Insomniac Games accomplit une telle performance et quelles sont ses perspectives pour l’avenir.

Un studio qui a su évoluer pour le meilleur (dans sa partie)

Après un houleux passage chez Xbox avec le jeu Sunset Overdrive au nombre d’exemplaires vendus dérisoire pour ce type de production (on parle de 500$ de bénéfices pour Insomniac Games), la firme s’est refait une santé chez Playstation avec qui elle a connu ses plus grands succès. Redonner confiance aux jeux à licences Marvel avec Spider-man, comme Rocksteady l’avait fait pour DC avec Batman (dont beaucoup d’élément ont d’ailleurs été repris) était un argument suffisant pour que Sony rachète l’entreprise dès 2018. Ceux-ci se sont empressés de développer un spin-off et une suite qui ont eu l’avantage, dans le premier cas d’être vendu moins cher, et dans les deux cas d’être rapides à produire (recyclage d’une bonne partie du monde ouvert, des modèles 3D et animations) et à faire rejoindre la vitrine un peu trop vide de la PS5.

Playstation semble placer une confiance sincère et durable dans le studio : en 2021 la suite de Ratchet & Clank, qui était laissée en suspens depuis la PS3, a eu le privilège d’être un jeu de lancement de la PS5 et, en 2022, les jeux Spider-man ont fait partie de la première vague de portages d’exclusivités Playstation vers le PC. Ratchet & Clank: Rift Apart et Spider-man 2 sont des jeux qui ont su exploiter les capacités de la PS5 au milieu d’un catalogue de titres « entre deux générations ». Ils font partie des rares jeux où on peut avoir la certitude qu’ils ne tourneraient pas sur PS4. Ils sont donc des incontournables de la ludothèque Playstation, ce qui favorise leur logique réussite commerciale et critique.

Marvel’s Wolverine va donc prochainement sortir dans un contexte plutôt favorable pour toutes les parties impliquées. Il devrait inaugurer la nouvelle stratégie de Playstation de ne plus sortir les exclusivités solos sur PC. Faire que le jeu soit « rated R » pour respecter l’esprit brutal du matériau de base est un nouveau défi pour une compagnie dont les succès sont davantage liés à des jeux tout public.

Pourtant, d’un certain point de vue, cela représente un retour aux sources pour le studio à l’origine de Disruptor et de Resitance. Ce retour aux fondamentaux se reflète même dans le game design car il est question de parcourir plusieurs zones délimitées et non un grand espace ouvert, plus proche du monde qu’il est possible de parcourir dans un Ratchet & Clank.

Sans doute pour le meilleur, ce jeu remplace la sortie d’un jeu multijoueur Spider-man qui avait été annulé dans l’optique de sauver les meubles des conséquences du virage, déjà très couteux, engagé par Playstation vers les jeux-services multijoueurs. De plus, depuis son rachat, Insomniac Games a cessé ses expérimentations autour de la VR. Playstation semble vouloir protéger le studio des écueils en le faisant se focaliser sur la valeur sûre qu’est devenu Marvel.

Un futur (antérieur) déjà assuré ?

Haluk Mentes (directeur de Marvel Games) confirmait déjà l’année dernière que le partenariat avec le studio continuerait bien au-delà du jeu Wolverine. Après autant de succès, le contraire serait mal avisé. D’ailleurs les récentes fuites qu’avait subies le studio révélaient une feuille de route jonchée de projets Marvel allant jusqu’en 2035. Il est déjà certain qu’un quatrième jeu Spider-man verra le jour, mais il pourrait bien se faire désirer encore quelques temps.

Après avoir annulé les DLC de Spider-man 2, les rumeurs voudraient que les équipes d’Insomniac Games se soient attelées au développement d’un jeu Venom. Après tout, c’est l’un des antagonistes de l’araignée le plus apprécié des fans et il était déjà jouable dans certaines phases du jeu. L’hôte le plus connu du symbiote, Eddie Brock, pourrait faire son entrée et venir en découdre avec Carnage, qui était un des méchants potentiels des dits DLCs.

D’un autre côté, Insomnic Games pourrait travailler sur un personnage ou une équipe qui s’éloigne du tisseur. La myriade d’easter eggs disséminés dans les opus déjà sortis laissent un large horizon des possibles que ce soit pour ceux déjà adaptés (Avengers, X-men, Hulk, Les Quatre Fantastique) ou non (la rumeur d’un jeu ou d’une apparition de Daredevil ne cesse d’enfler).

Insomniac Games semble profiter d’un partenariat confortable. Seulement, malgré la qualité indéniable de ses jeux, on espère qu’il pourra continuer à nous offrir des expériences tirées d’univers qu’il a lui-même créé ou issues d’idées originales. Qu’ainsi, d’autres Ratchet & Clank puissent voir le jour entre deux Spider-man. Espérons que Playstation lui permette de ne pas rester 20 ans sur la même franchise, aussi riche soit-elle, à l’instar de Santa Monica et God of War.