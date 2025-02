Resistance 4 – Sony a dit non à Insomniac Games

Entre Killzone, The Last of Us, God of War ou encore Ratchet & Clank, il existait à l’époque une autre franchise forte chez PlayStation, qui, sans être la plus plébiscitée, connaissait néanmoins de bonnes ventes et était une des valeurs sûres du catalogue de Sony. On parle là de Resistance, licence qui a connu trois épisodes canoniques sur PlayStation 3 (entre 2006 et 2011), ainsi qu’un spin-off sorti sur PsP et un autre (très mauvais) sur PS Vita. D’ailleurs, depuis ce dernier, aucun autre jeu n’est jamais paru, le studio derrière, Insomniac Games, ayant déposé le lance-grenade pour le lance-toile.

Certes, Resistance n’a jamais eu l’aura de certaines autres grandes licences de Sony, mais Insomniac avait su créer une jolie petite communauté de fans autour de cette dernière, et si un quatrième épisode a été proposé par la structure américaine au géant japonais, il ne fut malheureusement pas validé.

Il faut dire que le troisième jeu avait conclu l’arc narratif autour du protagoniste principal, Joseph Capeli, et qu’il n’y avait donc plus matière à exploiter son histoire, mais la saga aurait pu se réinventer, un peu à l’instar de ce qu’avait connue celle d’Infamous avec son passage sur PlayStation 4. D’ailleurs, en voilà une autre de licence oubliée, que l’on aimerait bien voir faire son retour, même si cela pourrait faire doublon avec les ambitions Marvel de Sony.

Alors oui, Resistance 4 a été pendant un temps une réalité, le studio souhaitant approfondir son univers et y apporter de nouvelles histoires. Il faut dire que ce FPS science-fiction post-apocalyptique se déroulant dans des années 50 alternatives aux nôtres sur fond d’invasion extra-terrestre, était propice à pouvoir proposer d’innombrables récits originaux, mais encore fallait-il avoir la bonne idée au bon moment.

Et il semblerait que cela n’a pas été le cas, puisque Ted Price, fondateur d’Insomniac, a affirmé lors d’une interview donnée à Kinda Funny Gamescast que le studio avait bien travaillé sur ce projet et qu’il avait été soumis par la suite à l’approbation de Sony qui n’avait pas donné son feu vert.

Nous l’avons bien présenté et le concept était merveilleux, mais en termes de calendrier et d’opportunités de marché, cela n’a tout simplement pas fonctionné. Le pitch était issue de l’envie de nombreux membres de l’équipe d’Insomniac d’étendre l’histoire, parce que je pense que Resistance a mis en place une base historique alternative vraiment cool où tout peut arriver avec les Chimères, on aurait pu en apprendre plus sur leurs désirs et leur origine.

Le fait est aussi que Sony disposait déjà de son gros FPS science-fiction qui cartonnait bien plus avec Killzone, et il se serait montré frileux quant à valider un nouveau Resistance du fait que ce dernier pourrait faire de l’ombre à une autre licence post-apocalyptique, à savoir The Last of Us. C’est dans le podcast Sacred Symbols (toujours bien informé) que nous avons pu avoir écho de cette dernière information, arguant que l’éditeur aurait trouvé que le jeu « ressemblerait trop à The Last of Us et aurait eu peur que les deux se cannibalisent ».

De notre côté, si l’on peut prendre en considération cela, pas sûre que ce soit là l’unique raison pour laquelle Sony a refusé le lancement d’un Resistance 4. Encore une fois parce que le FPS Killzone existait et se vendait bien mieux, mais aussi parce que le spin-off Burning Skies sorti sur PS Vita fut un cuisant échec à tous les niveaux, véritable écho de celui de la console portable. De même qu’il fallait bien lancer le projet Marvel’s Spider-Man et de ce fait, Insomniac allait devoir entièrement se mobiliser sur le tisseur et ne pas s’éparpiller sur un jeu au potentiel commercial bien moindre.

Alors certes, on a eu le droit à deux Ratchet & Clank entre quatre saltos aériens dans les rues de New-York, mais l’investissement demandé n’est pas non plus le même que sur un projet tel que celui de Resistance 4. On imagine alors très bien qu’il aurait pu être le point de départ d’une nouvelle trilogie. Alors aura-t-on le droit un jour à un tel jeu ? À cela, Ted Price apporte une réponse quelque peu évasive, mais pas non plus négative.

Quand vous travaillez sur une franchise pendant longtemps, c’est bien de pouvoir passer à autre chose et en même temps, c’est bien de pouvoir y revenir. Heureusement, comme nous faisons partie de Sony et qu’il détient la propriété intellectuelle de Resistance, nous aurons toujours l’occasion de revisiter la licence et si cela fonctionne à nouveau, en tant que fan, je serai très enthousiaste.

Voilà qui laisse entrevoir un petit espoir, même si l’on ne voit pas bien quand et comment Insomniac aurait le temps de se pencher sur un tel projet. Néanmoins, le « en tant que fan » peut aussi laisser sous-entendre qu’un autre studio pourrait s’occuper de ramener la franchise à la vie avec un hypothétique Resistance 4, mais avant cela, peut-être faudrait-il tâter le terrain, avec pourquoi pas un remaster de la trilogie originale. Rappelons que cette dernière n’est jouable qu’en streaming via le service Premium sur PlayStation 5 et qu’elle mériterait en plus un bon coup de polish.