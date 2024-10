Killzone – Un retour possible pour le FPS de Guerrilla ?

Pas de doute à avoir, c’est avec la série Killzone que le studio Guerrilla Games a accédé à la notoriété. Commencée en 2004 sur l’ère PS2, la saga se conclut alors près de dix années après avec l’aventure PlayStation 4 parue en novembre 2013, soit à l’occasion du lancement de la console. Depuis, plus aucune entrée. Chose qui se conçoit aisément au vu de la nouvelle priorité du studio néerlandais : Horizon. Mais, alors, peut-on néanmoins en espérer (un jour) un retour ? Le directeur artistique Roy Postma nous en donne la réponse.

Interviewé par le Washington Post, l’homme est revenu sur l’ancienne série phare. Et, s’il y avait peut-être comme une absence de certitude pour les fans, les mots émis ont probablement fini par entériner une vérité qui s’illustrait déjà depuis un bon nombre d’années : Killzone appartient aujourd’hui au passé. En tout cas, lorsque Horizon a été conçu, il y avait (pour l’équipe) une volonté de trancher avec une esthétique jugée comme surannée.

Ainsi, la production d’Horizon était animée par une certaine intention : se positionner à l’opposé de son prédécesseur. Si ce dernier proposait un univers froid et violent, son successeur devait faire montre de plus de couleur. D’ailleurs, c’est sans doute certainement à dessein que Postma a évoqué « un besoin de rafraîchir sa palette » avec la conception de la nouvelle licence aujourd’hui populaire de Sony. Une palette qui aurait été à même de réunir un plus large public.

« Je pense que les thèmes abordés dans cette histoire et par les personnages peuvent s’appliquer à tous les âges et à toutes les personnes, comme le fait d’avoir trouvé une famille et de se faire une place dans le monde. »

D’après Postma, Horizon aurait donc cette aura qui lui permettrait plus d’atteindre à plus de rayonnement. Vrai ou faux ? En tout cas, c’est l’impression que semble nous donner Guerrilla. Et, bientôt, c’est avec une preuve qu’il affirmera haut et fort cette orientation. C’est que, dans une poignée de jours, un tout nouvel opus consacré à la licence paraîtra en effet sur consoles et PC : le fameux Lego Horizons Adventures annoncé l’été dernier pour une sortie prévue au 14 novembre prochain. Un jeu qui correspondra alors à ce jeune public évoqué.

Combien de temps Guerrilla maintiendra le cap Horizon ? Une chose est sûre, il n’est pas prêt de l’abandonner. Une nouvelle aventure d’Aloy semble en effet dans les cartons, le remaster de premier opus arrive et une série est normalement attendue (bien que, pour elle, l’incertitude règne). Et, on l’imagine très bien, d’ici, l’avènement des nouveaux projets, un nouveau public se sera très probablement constitué, et ce, grâce à cette nouvelle sortie sus-mentionnée.

En revanche, vous l’aurez compris, c’est un tout autre son de cloche pour Killzone. Quoique l’on ne peut être totalement péremptoire sur le sujet. Postma s’est évidemment exprimé au présent quant à licence. Aujourd’hui, elle n’est plus appréciée, mais qui sait un jour (probablement lointain) le studio ne voudrait pas renouer avec ses origines.