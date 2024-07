Non, Sony n’arrête pas la production de Blu-Ray

C’est l’une des infos qui vous aura peut-être marqué ce matin (avec le résultat des élections !) : de nombreux sites d’actu annoncent l’arrêt par Sony de la production de disques Blu-Ray. Format roi du support physique ayant remplacé le DVD, le Blu-Ray a été inventé et commercialisé pour la première fois par Sony en 2006. Associé à d’autres industriels comme Hitachi, Intel, LG ou Panasonic à travers la Blu-Ray Disc Association dès 2002, le japonais aura su imposer son format devant la concurrence du HD-DVD, qui sera très vite abandonné.

Sony est aujourd’hui le leader de la production du support, qui sert aussi bien à la distribution de films et séries au format physique qu’à celle de jeux vidéo : les jeux en boite pour PlayStation 4 et 5 comme pour les Xbox One et Series X sont au format Blu-Ray Disc. Alors, l’arrêt de la production de ce support induirait nécessairement le passage au tout numérique pour nos consoles de prochaine génération…

Sauf que… Les articles qui nous annoncent la fin de la production de Blu-Ray sont allés un peu vite en besogne. Certes, le format physique ne tient plus sa forme d’antan, et tôt ou tard, on arrivera au tout numérique, ou presque. Il y a fort à parier que l’ensemble des supports physiques, du film Blu-Ray au livre, même, en passant par le jeu vidéo, suivra la trajectoire du vinyle : sans avoir totalement disparu, le marché est aujourd’hui une niche réservée aux collectionneurs et amateurs éclairés, ne représentant qu’une goutte d’eau dans l’industrie.

En attendant, les formats physiques existent toujours, certains, comme le fameux Limited Run, ont même basé leur business model sur une demande bien réelle de jeux en boite. Et Sony continuera bien de fournir l’industrie en Blu-Ray. Ce qui s’arrête, c’est la production de supports enregistrables : des Blu-Ray inscriptibles, qu’on pouvait utiliser un peu comme les cassettes VHS dans les années 80 et 90, pour enregistrer des programmes télé (ou dupliquer les films loués au vidéoclub… Le « piratage » n’aura pas attendu e-mule !).

Certes, c’est un premier pas vers la disparition du format, et le sens de l’histoire va, de toutes façons, vers une généralisation du dématérialisé, déjà effectif sur PC et mobile. Cependant, et contrairement à ce que vous avez peut-être pu lire ce matin, Sony n’abandonne pas du tout le Blu-Ray, et rien ne dit (encore ?) que la PlayStation 6 serait forcément dépourvue de lecteur optique…