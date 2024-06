Alan Wake 2 – L’extension Night Springs disponible dès aujourd’hui et des éditions physiques annoncées

Nous y voilà, le show live du Summer Game Fest est terminé, et même Geoff Keighley n’a pu sauver les meubles d’un événement totalement décevant, malgré quelques surprises assez sympathiques. Celles qui nous intéressent ici sont liées à Remedy et au jeu Alan Wake 2. On le savait, des extensions étaient annoncées pour le dernier-né du studio et l’une d’entre elles vient tout juste d’être révélée sur scène par nul autre que Sam Lake. Intitulée Night Springs, elle nous permettra de vivre des événements « autres » dans des réalités différentes que celle que nous avons expérimentée dans le titre, tout en nous offrant la possibilité d’incarner des personnages forts de la licence, mais pas que.

En effet, et comme vous avez pu le voir dans le trailer ci-dessus, Night Springs nous permettra de suivre trois aventures distinctes mettant en scène différents protagonistes. La serveuse Rose, le shérif Tim Breaker, ainsi que la transfuge de Control, Jesse Faden. Tous vont devoir s’extirper des griffes de l’Ombre Noire dans de courtes histoires totalement inédites. Que dire si ce n’est que tout ceci met l’eau à la bouche et que c’est typiquement le genre d’expérimentation que l’on attend d’un studio comme Remedy. Et vous savez quoi ? À l’heure où vous lirez ces lignes, cette extension pour Alan Wake 2 est déjà probablement disponible puisque annoncée pour le 8 juin, soit aujourd’hui. Elle n’est pas belle la vie ?

Ensuite, est venu une annonce que beaucoup de joueurs attendaient, parce que répondant à une forte demande, mais aussi a une vive polémique qui avait accompagné la sortie du jeu. Monsieur Lake a en effet crié au monde avec un large sourire que des éditions physiques pour Alan Wake 2 verront bien le jour cet automne. Par ailleurs, une édition Deluxe, ainsi qu’un collector seront de la partie. Les précommandes débuteront dès aujourd’hui, nul doute alors que nous devrions en savoir plus dans les heures qui suivent.

Ceci répond donc à cette fameuse polémique qui avait jailli sur la toile lors de la sortie du jeu en octobre dernier, puisque Epic Games, l’éditeur, avait décidé de ne pas sortir de version physique du jeu. Jeu qui a d’ailleurs connu un succès en demi-teinte, même si restant le meilleur démarrage pour un jeu Remedy, et beaucoup voyaient en cela les conséquences d’une telle politique commerciale, même si elle ne suffit pas à tout expliquer. Comme nous l’expliquions dans notre article. On verra bien si cette sortie boite boostera ou non les ventes, mais une chose est sûre, nous ne pouvons qu’être enthousiaste d’une telle annonce tant nous encourageons tout à chacun à jeter son dévolu sur cette œuvre atypique et ô combien réussie.