Killzone – La licence de FPS futuriste tire-t-elle sa révérence ?

La célèbre licence de jeu de tir développée par Guerilla Games et Supermassive Games s’apprêterait-elle à disparaitre dans l’ombre sans un mot ? C’est ce que semblent envisager les dernières rumeurs circulant autour de la série. En effet, ce must des exclusivités de la console de Sony durant ses dernières générations vient de voir son site officiel être définitivement fermé, sans plus d’explication de la part de la firme japonaise.

Il faut reconnaitre que la licence n’avait plus vraiment fait parler d’elle depuis la sortie de Killzone: Shadow Fall en novembre 2013, soit pour la sortie de la PlayStation 4. Il faut rappeler qu’après la sortie du dernier opus de la série, Guerilla Games avait décidé de se consacrer pleinement sur un jeu solo prometteur qui aura marqué de nombreux joueurs, Horizon Zero Dawn.

Après la sortie de ce succès, bon nombre de joueurs s’attendaient à réentendre parler de Killzone, mais les faits sont là, le studio ne sait plus quoi faire de sa licence et l’annonce clairement aux joueurs en 2017. Depuis la série est restée au point mort, enchainant coup dur sur coup dur avec la fermeture des serveurs de Killzone 2 et 3 la même année. Quelques rumeurs d’un multi free-To-play basé sur la licence pour la Playstation 5 avait vu le jour en 2020, mais aucune annonce n’est pour l’instant venue confirmer ces rumeurs.

Pour les quelques résistants présents sur le multijoueur de Killzone: Shadow Fall, sachez que les serveurs ne sont pour l’instant pas en danger. Toutefois, il ne sera dorénavant plus possible de consulter ses statistiques ni de gérer son clan. Bien entendu, la fermeture du site ne signifie pas obligatoirement la fin de la licence mais elle ne fait qu’ajouter un clou à son cercueil. En attendant replongeons-nous avec nostalgie dans la fabuleuse première cinématique de Killzone premier du nom.