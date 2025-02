Bloodborne toujours veillé de près par Sony

Bloodborne se transforme petit à petit en mythe. Voilà maintenant 4 ans que Lance MacDonald a publié un mod permettant aux joueurs les plus exigeants de jouer au chef-d’œuvre de FromSoftware en 60 images par seconde. Malheureusement pour eux, Sony a aujourd’hui décidé d’y mettre fin par le biais d’une notification DMCA (Digital Millennium Copyright Act) avec l’injonction immédiate de retirer tout lien permettant à un utilisateur de télécharger ce patch.

« […] Aujourd’hui, j’ai reçu une notification DMCA de la part de Sony Interactive Entertainment me demandant de retirer les liens sur le patch que j’ai posté sur le net, je l’ai donc fait. »

Cette nouvelle relance évidemment une pièce dans la machine que nous ne ferons pas tourner plus que nécessaire. Oui, Shuhei Yoshida (ex-président de SIE) a énoncé en interview le fait qu’Hidetaka Miyazaki ne confierait sûrement le jeu à personne d’autre et que tout n’est qu’une question de timing, mais en attendant, le fait est qu’un produit Bloodborne, de quelque nature qu’il soit, n’est pas officiel. Et c’est bien là le sujet : Bloodborne est un succès unique qui va bientôt fêter ses dix ans, une œuvre si bien conçue qu’elle a pu inspirer des dizaines de projets qui n’ont jamais réussi à l’égaler. Et si nous arrêtions de vouloir le retour de cette nuit sordide que nous avons tous passée ?

Les essais sont légions et s’étalent sur tous les domaines possible. La scène underground du jeu vidéo (LWMedia) nous a fait le plaisir d’un demake PSX, de sorties plus atypiques comme Nightmare Kart, mais également d’un nombre incalculable de jeux de game jam imbibés indubitablement de l’ambiance si particulière du titre comme Symphony of Seven Souls. Des projets plus ambitieux ont essayé d’arriver à la cheville du maître, comme les indépendants de The Game Kitchen et leur superbe Blasphemous ou les coréen de NEOWIZ qui décident de retailler Pinocchio dans Lies of P. Si ces deux derniers sont d’une qualité indéniable, ils seront toujours considérés comme « Bloodborne avec […] ».

Un mythe qui imprègne de nombreux projets s’en inspirant, porté par la justesse de son propos, la bestialité de son game feel, la froideur de sa musique et la violence de ses thèmes. Un mythe qui, hélas, devrait en rester un, car avec le temps, les attentes des joueurs ne cessent de croître, tandis que les visions d’une éventuelle suite à l’exploration de Yharnam divergent, ouvrant la voie à un large éventail de déceptions.

Il a été une énorme inspiration pour des tas de personnes dans le monde, entretien un rapport étrange avec son public qui n’attends que son retour, chaque présentation PlayStation laisse entrevoir un maigre espoir. Mais faut-il pour autant espérer une suite, un remake ? Ne serait-il pas temps d’accepter de dormir ?

« A corpse, should be left well alone. Oh I know very well how the secrets beckon so sweetly. »