PlayStation – Sony abandonnerait ses portages PC

Décidément, PlayStation se fait maître ès surprises. Car, visiblement, après la décision controversée quant au studio Bluepoint Games, le constructeur s’apprêterait aujourd’hui à emprunter un chemin qui ne sera, lui aussi, pas avare en contestations du côté des joueurs. En effet, une menace plane, et est même quasiment actée selon des sources fiables : les plateformes PC, soit Steam et l’Epic Games Store, devraient désormais faire sans les grosses productions PlayStation.

Bye, Bye, PC !

Il y a plusieurs années maintenant, PlayStation faisait une annonce qui se présentait révolutionnaire : il n’était plus réellement nécessaire d’investir dans une console PlayStation si l’on voulait approcher un titre exclusif à la machine ; le PC était l’une des nouvelles portes d’entrée au catalogue. À condition d’avoir la machine adéquate, bien entendu.

Ainsi, il y avait comme une véritable tentative d’ouverture, une volonté de satisfaire un autre public. Seulement, à en croire un rapport de Bloomberg, cette générosité était limitée dans le temps. Malgré tout, ce changement ne concernerait qu’une portion bien spécifique des jeux PlayStation.

Effectivement, Bloomberg nous apprend que seuls les jeux « first party », soit ceux qui sont développés et édités par PlayStation, ne seraient plus éligibles aux portages. Ainsi quand un Ghost of Yotei ou le tant attendu Saros (suite spirituelle de Returnal par ailleurs) n’auront pas ce droit de se laisser approcher par le PCiste, des jeux tels que Death Stranding 2 ou le prochain Kena: Scars of Kosmora devraient en revanche ne pas avoir ce souci.

Une décision irrévocable ?

Autre précision : les jeux multijoueurs, tel le prochain Marathon de Bungie, ne seraient pas concernés par ce revirement qui touche donc uniquement les aventures solo. Néanmoins, Bloomberg émet une réserve. Toujours selon les informations dispensées par ses sources, PlayStation ne serait pas fermé à entamer un mouvement contraire dans le futur. Seulement, pour le moment, il faudra faire sans.

Évidemment, à cette annonce (qui reste malgré tout à confirmer), il y aura la question du pourquoi. Et, il n’y aura pas forcément de réponses. Toutefois, il y a une spéculation qui pourrait intéresser. Provenant de VGC, elle avance un lien possible avec Microsoft et sa prochaine console, censément un PC hybride, qui sera capable d’accueillir Steam et l’Epic Games Stores. Ce qui donnerait un sérieux avantage à Xbox…

L’hypothèse tient-elle ? À voir, d’autant que VGC se place sur du long terme, une fenêtre exclue par Bloomberg. Selon Jason Schreier, PlayStation réviserait sa stratégie de manière à redresser une situation délicate que, manifestement, les ambitions PC ont contribué à créer.

Car, finalement, le succès semble loin d’avoir été au rendez-vous : les attentes n’ont apparemment pas été comblées, si l’on se fie aux inquiétudes dont auraient faits part les différentes sources consultées par Bloomberg. En conséquence de quoi PlayStation aurait décidé d’adopter le bon vieil adage : la console avant tout !