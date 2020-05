Guide de l’import – Les jeux PlayStation 4 japonais chez vous

On vous en avait proposé un concernant les jeux Nintendo Switch à importer sans crainte, il n’y a pas de raison pour que le monolithe de Sony passe son tour. La PlayStation 4 est sur les étals depuis 2013 et, en ces quelques années de service, aura accumulé une superbe collection de titres. Une ludothèque tentaculaire même, qui brasse dans tous les genres et les styles. C’est simple, sur cette génération, tous les jeux à avoir étaient sur PlayStation 4 ! The Witcher III, Bloodborne, Resident Evil 2 Remake, Anthem, Final Fantasy XV, Assassin’s Creed: Odyssey, Death Stranding (un intrus se cache dans la liste, saurez-vous le trouver ?), etc.

Cependant, si la machine a beau se vendre très bien dans tous les pays du monde et que nombre des titres dont elle dispose sont disponibles où que vous soyez, il reste des exceptions. Dans cette liste, on pensera notamment aux titres conçus avec le marché japonais en tête et aux éditions collector mirobolantes dont les Japonais ont le secret. Et sur ce plan-là, il y a de quoi faire. Mais aujourd’hui, les consoles sont dézonées et il est donc possible de s’offrir ces éditions collector dont les prix grimpent parfois jusqu’à 1000€ (hein Capcom ?).

Seulement, acheter un jeu ou une édition collector au Japon, ça a un prix et vous aimeriez bien savoir si vous allez pouvoir profiter de sortir de temps à autre votre galette de sa boîte et comprendre ce qui se dit à l’écran… Et c’est là que notre liste intervient. Mesdames et Messieurs, si vous n’êtes pas assis, asseyez-vous ! Nous vous proposons de vous dresser ici une liste des jeux japonais que vous pouvez faire tourner sur vos PlayStation 4 occidentales.

À l’instar de celle que nous vous avons élaborée avec les jeux Nintendo Switch, cette liste consacrée aux softs de la PlayStation 4 aura pour but de vous indiquer avec clarté quels titres sont accessibles, au moins du point de vue linguistique. Cependant, à la différence de son aînée, cette liste ne comprendra que deux catégories : les jeux qui ne sont disponibles qu’en japonais et ceux qui supportent l’idée que d’autres personnes dans le monde aiment jouer.

Sachez que, vu que la classe occidentale dominante au Japon est anglophone, il est très difficile de savoir quels softs sont disponibles en français. Par conséquent, c’est avec le cœur meurtri que nous avons décidé de nous passer de cette section dans notre liste faute de temps pour rechercher tous les jeux et d’argent pour les acheter. Ceci dit, utilisez votre tête ! Certains éditeurs partagent les langues étrangères dans leurs softs (c’est notamment le cas de Capcom et d’Ubisoft) alors que d’autres sont connus pour privilégier les différences régionales (From Software…).

Par conséquent, si rien n’indique que le jeu est en français, mais qu’il est en anglais, il y a des chances que vous puissiez jouer en français aussi. Et si vous ne parlez pas au moins l’anglais, nous ne voyons pas pourquoi l’import vous intéresse… Bref, on ne va pas attendre plus longtemps, let’s do it !

Disclaimer : cette liste est ultra abrutissante à traverser… Pour plus de confort, un petit coup de CTRL+G vous permettra de trouver le jeu que vous cherchez le plus rapidement du monde. Pour les utilisateurs de mobiles, c’est dans l’ordre alphabétique.

I beg you pardon ?

Ace Combat 7: Skies Unknown

Aegis Defenders

Anthem

Alien Isolation (tout ce qui est texte est en japonais mais l’audio est en anglais)

Assassin’s Creed IV: Black Flag

Assassin’s Creed: Chronicles

Assassin’s Creed: Origins

Assassin’s Creed: Odyssey

Assassin’s Creed: Syndicate

Assassin’s Creed: The Ezio Chronicles

Assassin’s Creed: Unity

Assault Suit Leynos (les menus sont en anglais, et les sous-menus, textes et dialogues dans la langue du shogunat)

Astro Bot Rescue Mission

Azure Striker Gunvolt: Striker Pack

Batman: Arkham Knight

Battleborn

Battlefield 1

Battlefied 4

Battlefield V

Battlefield Hardline

Battlezone (VR)

Bioshock Collection

Blade Arcus (les menus sont en anglais, et les sous-menus, textes et dialogues dans la langue du shogunat)

Blade Strangers (les menus sont en anglais aussi)

Blood and Truth (VR)

Bloodstained: Curse of the Moon

Borderlands: The Handsome Collection

Borderlands 3

Bunny Must Die! Chelsea and the 7 Devils

Burnout Paradise Remastered

Civilization VI

Clannad

Concrete Genie

Control

Crash Bandicoot N.Sane Trilogy

Daylight

Days Gone

Dead Island: Definitive Collection

Dead or Alive 5 Last Round

Dead or Alive 6

Dead or School

Dead Rising 1, 2 et 4

Death Stranding

Destiny 1 et 2

Detroit Become Human

Devil May Cry HD Collection et 5

Devil May Cry 4 (si la console est paramétrée en anglais US)

Diablo 3

Dishonored 1 et 2

Dissidia Final Fantasy NT

Doom

Doom Eternal

Dragon Age: Inquisition

Dragon’s Dogma: Dark Arisen

Dying Light

Eagle Flight (VR)

Evolve

La série des F1

Fallout 4

Fallout 76

Farpoint (VR)

Far Cry 4, 5 et Primal

Farming Simulator 15

Fast Striker

Fatal Twelve

Les FIFA depuis 17

Final Fantasy VII Remake

Final Fantasy X/X2 HD Remaster

Final Fantasy XII: The Zodiac Age

Final Fantasy XIV (les conditions d’utilisation sont en japonais, mais vous ne les lisez pas, si ?)

Final Fantasy XV

Fire Pro Wrestling (les menus sont en anglais)

For Honor

Forager

GalGun 1 et 2 (attention, il existe des versions uniquement en japonais)

Ghostbusters: The Video Game Remastered

Ghost Recon et Breakpoint

God of War

God of War 3 Remastered

Gran Turismo Sport (VR)

Grand Theft Auto V

Guilty Gear Xrd Revelator Sign

Gundemoniums

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX

Horizon: Zero Dawn

Hotline Miami Collected Edition

inFAMOUS Second Son

Just Cause 3

Katanakami

Kill la Kill -IF

Killzone: Shadow Fall

L.A. Noire

Lara Croft & The Temple of Osiris (sous-titré japonais)

Last Remnant Remastered

Let it Die

Life is Strange

LittleBigPlanet 3 (si la console est paramétrée en anglais US)

LocoRoco

Lords of the Fallen

Lost Sphear

Mad Max

Mafia III

Maihanasoumakyou (changez la langue dans les options)

Les Mega Man Collection

Marvel vs. Capcom: Infinite

Metal Gear Survive

Metal Gear Solid V: Ground Zeroes et Phantom Pain (mais Snake parle en japonais)

Minecraft

MLB The Show, toute la série

Monster Hunter World

Murdered: Soul Suspect

Les NBA2K

Les Need for Speed

NieR: Automata

Nioh 1 et 2

Nioh Complete Edition

No Man’s Sky

Okami HD

Olympic Games Tokyo 2020: The Official Video Game

Onimusha

Oninaki

PaRappa the Rapper Remastered

Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy

Prey

Project Cars 2

Psyvariar Delta

Rage 2

Rainbow Skies

Red Dead Redemption 2

Tous les Resident Evil (sauf le 4, les textes sont en japonais pour lui)

Romancing SaGa 2

Saints Row IV: Re-elected

SD Gundam G Generation Cross-Rays (les textes peuvent être mis en anglais dans les options)

Shadow of Mordor

Shadow of the Tomb Raider

Shenmue 3 (multilingue confirmé)

SNK Heroines: Tag Team Frenzy

Sonic Forces

Sonic Mania

Spiderman (si la console est paramétrée en anglais US)

Star Wars : Battlefront I et II

Star Wars Jedi: Fallen Order

Steep

Sherlock Holmes: The Devil’s Daughter

Street Fighter: 30th Anniversary Collection

Street Fighter V

Table Top Racing: World Tour

Taiko no Tatsujin: Drum Session

Tearaway (si la console est paramétrée en anglais US)

Tetris Effect

The Crew

The Elder Scrolls V: Skyrim

The Evil Within 1 et 2

The King of Fighters XIV

The Last of Us: Remastered

The Order: 1886 (si la console est paramétrée en anglais US)

The Outer Worlds

The Playroom VR (VR)

The Sims 4

The Witch and the Hundred Knight: Revival

The Witcher III: Wild Hunt

The Witness

Thief

Titanfall 2

La série des Tom Clancy’s (Ghost Recon, The Division et Rainbow Six)

Trials Fusion

Trials of Mana

TT Isle of Man

Tumbler VR (VR)

UFC

Ultimate Marvel vs. Capcom 3

Umbrella Corps

Uncharted 4: A Thief’s End

Uncharted 4: The Lost Legacy

Uncharted Collection

Unmechanical: Extended

Until Dawn

VA-11 HALL-A: Cyberpunk Bartender Action

Vasara Collection

Watch Dogs 1 et 2

PES (Winning Eleven en japonais) sauf le 2017

WipEout Omega Collection (si la console est paramétrée en anglais UK)

Wonder Boy: The Dragon’s Trap

World of Tanks

WRC 6 et 7

XCOM 2

Passez votre chemin si vous n’avez pas le JLPT

Accel World vs Sword Art Online

Akiba’s Trip 2

Aqua Kitty DX

Atelier Sophie: The Alchemist of the Mysterious Book

Attack on Titan

Berserk Musou

BlazBlue: Central Fiction

Bloodborne (seul l’audio est en anglais)

Blue Reflection

Caladrious Blaze

Call of Duty: Advanced Warfare

Call of Duty: Black Ops 3

Call of Duty: Ghosts

Call of Duty: WW2

Call of Duty: Modern Warfare

Chaos Child

Catherine

Code Vein (audio en anglais)

Contrast (audio en anglais)

Crash Team Racing Nitro-Fueled

Crows: Burning Edge

Daisenryaku: Daitoua Kouboushi 3

Darius Burst Chronicle Saviours

Dark Souls Remastered

Dark Souls II: Scholar of the First Sin

Dark Souls III

Dead of Alive Xtreme 3 Fortune

Death MarkDeception IV: The Nightmare Princess

Dengeki Bunko: Fighting Climax Ignition

Disgaea

Disney Infinity 3.0

Dragon Ball FighterZ

Dragon Ball Xenoverse 1 et 2

Dragon Ball Z Kakarot

Dragon Quest XI

Dragon Quest Builders 1 et 2

Dragon Quest Heroes 1 et 2

Dragon’s Crown Plus

Dynasty Warriors 8

Earth Defense Forces 4.1

Everybody’s Golf (simple et VR)

Exist Archive: The Other Side of the Sky

Fairy Fencer F Advent Dark Force

Final Fantasy Type-0

Fushigi no Chronicle

Les God Eater

Granblue Fantasy Versus

Grand Kingdom

Gravity Rush 1 et 2

Guilty Gear Xrd Revelator 1 et 2

Gundam Breaker 3

Homefront: The Revolution

Hyperdimension Neputnia Rebirth 1 Plus et Victory II

Ikenie to Yuki no Setsuna (I am Setsuna)

Idolm@ster Stella Stage et Platinum Stars

Jojo’s Bizarre Adventure: Eyes of Heaven

Jump Force

Kamen Rider Battride War Genesis

Kingdom Hearts HD 1.5 + 2.5 Remix

Kingdom Hearts III

Ketsui Deathtiny: Kizuna Jigoku Tachi

Knack

Left Alive (les textes sont en anglais)

Tout les jeux LEGO (Batman, City, Jurassic World, Super Heroes, Star Wars)

LocoRoco 2

LoveR

Metro Redux (audio en anglais)

Musou Stars

MXGP2

Naruto Shippuden: Ultimate Ninja 4 Road to Boruto

Natsuiro High School: Seishun Hakusho

Natural Doctrine

Ni no Kuni I et II

Odin’s Sphere

Omega Quintet

ONE PIECE: Pirate Warriors 3 et 4

Onechanbara Z2: Chaos

Patapon

Persona 5 et Persona 5 Royals

Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers

Phantasy Star Online 2

Project Cars: Perfect Edition (pas si parfaite, seul l’audio est en anglais)

Puyo Puyo Tetris

Ratchet & Clank; The Game

Remi Lore

Ride 1 et 2

Rise of the Tomb Raider (de l’anglais ? Dans l’audio !)

Samurai Warriors 4-II

Sebastien Loeb Rally Evo

Secret of Mana

Sekiro: Shadows Die Twice

Sengoku Basara 4 Sumeragi

Senkou no Rondo 2 Reassembly from “duo”

les Senran Kagura

Shadow of the Colossus

Shenmue 1 & 2

Shin Sakura Wars

Soul Calibur VI (de l’anglais ici et là)

Star Ocean V

Stein’s;Gate 0

Summon Night 6: Lost Borders

Sword Art Online

Tales of Berseria

Tales of Zestiria

Tekken 7

Terraria

The Last Guardian

The Surge

The Witch and the Hundred Knight 2

Tokyo Xanadu EX+

Tous les Touhou

Toukiden: Kiwami et 2

Transformers: Rise of the Dark Spark

Utawarerumono: Itsurwari no Kamen

Valentino Rossi: The Game

Valkyria Chronicles HD

Wolfenstein: The New Order et The Old Blood

World of Final Fantasy

Les Yakuza

… mais aussi les Yakuza Kiwami

Yoru no Nai Kumi 1 et 2

Ouf… Quelle longue liste… Ceci dit, avec ceci, vous ne devriez plus avoir trop de doutes si jamais l’envie vous prend de vous faire importer un jeu ou si vous vouliez offrir une édition spéciale d’un jeu PlayStation 4 à un de vos amis ou à vous-même. Bien évidemment, cette liste est sujette à changement et il n’est pas impossible qu’on ait manqué des titres, alors n’hésitez pas à commenter si vous avez des infos à partager ou pour signaler un manque.

En revanche, si vous attendez la même chose pour les jeux Xbox One…