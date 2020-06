Xbox Series S – Une deuxième Xbox next-gen révélée en août ?

La petite sœur des Xbox Series X serait bien au programme de Microsoft.

Sony a créé la surprise en annonçant sa PlayStation 5 All Digital à laquelle personne ne s’attendait. Mais il faut rendre à Redmond ce qui appartient à Redmond, et l’idée avait d’abord été exploitée par Microsoft pour les Xbox de current-gen.

Une idée que Microsoft ne semble pas vouloir se faire piquer sans réagir, comme l’affirme aujourd’hui le site Venture Beat, qui a confirmé via ses propres sources une info d’abord sortie par Windows Central, puis Eurogamer (oui, ça fait beaucoup pour une simple rumeur !). Microsoft s’apprêterait ainsi à révéler les Xbox Series S, petites sœurs des Xbox Series X, moins puissantes et surtout moins chères.

Voilà un long moment qu’on parle de l’existence de deux machines. Dès décembre 2018, vous pouviez lire dans ces colonnes que Microsoft travaillait sur deux consoles next-gen, alors baptisées des noms de codes Anaconda et Lockhart. Anaconda était la plus puissante des deux, devenue depuis Series X. Quant à Lockhart, c’est justement le terme qui a réveillé les rumeurs insistantes de ces derniers jours, le nom ayant été aperçu dans une note technique relative aux différents kits de développement Xbox datée de juin 2020 !

Venture Beat nous révèle que Microsoft devait présenter sa seconde machine next-gen, la Xbox Series S, ce mois de juin, mais son agenda a d’abord été perturbé par la pandémie, et il était compliqué de créer l’événement en pleine révélation de la PlayStation 5, qui prenait toute la place. Alors que le prochain Xbox 20/20 devrait nous présenter un line-up de jeux first party, accompagnés des œuvres de quelques éditeurs tiers triés sur le volet, il faudra attendre le show suivant, en août donc, pour découvrir ce que cette petite Xbox next-gen a dans le ventre, et surtout ce qu’elle n’a pas.

Différentes rumeurs évoquent en effet un CPU identique à la Xbox Series X, ainsi que la présence d’un SSD… La différence se ferait alors sur le GPU, à la manière des PC gaming, dont les modèles de cartes graphiques conditionnent souvent le prix ? Ou sur l’absence d’un lecteur optique ? Si ce n’est que ça, Microsoft risque de passer pour un suiveur, Sony ayant dégainé sa PlayStation 5 All Digital le premier (même si, on est d’accord, il a lui-même piqué l’idée chez Xbox…). Et si les jeux de la première année d’exploitation seront compatibles à la fois sur next-gen et current-gen, quel sera l’intérêt d’une Xbox Series S face à une Xbox One ? Autant de questions dont on espère avoir les réponses dans quelques semaines…