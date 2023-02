Atomic Heart – Après Hogwarts Legacy, le nouveau nid à polémiques

Atomic Heart est sorti le 21 février, et au grand dam de ses développeurs et éditeurs, fait plus parler de lui pour différents scandales entourant sa production que pour ses propositions de jeu vidéo. Ainsi, avant sa sortie, le musicien Mick Gordon, connu notamment pour la bande-son de DOOM et la brouille avec ID Software qui a suivi, et qui a travaillé sur la B.O. d’Atomic Heart avait déclaré reverser l’intégralité de son salaire pour son travail sur le jeu à la Croix Rouge, pour aider l’Ukraine. Il enterrait ainsi un début de polémique sur un prétendu soutien à la Russie.

Car le studio Mundfish est la cible, depuis un moment, de doutes – si ce n’est d’accusations – concernant ses positions quant à la guerre en Ukraine. Si le studio affiche haut et fort son adresse à Chypre, il faut se souvenir que la situation est plutôt récente (le déménagement date de 2022), et que le studio a bien des racines russes, et avait ses quartiers précédemment à Moscou. Le déménagement lui aurait ainsi permis d’échapper aux sanctions financières prises contre la Russie, même si rien ne dit que c’était là la motivation première.

Lors de premières interpellations, sur Twitter notamment, Mundfish s’était montré assez flou quant à sa position sur l’invasion Russe, exprimant simplement être «?pour la paix et contre la violence?», sans nommer ni la Russie, ni l’Ukraine.

Guys, we have noted the questions surrounding where we, at Mundfish, stand. We want to assure you that Mundfish is a developer and studio with a global team focused on an innovative game and is undeniably a pro-peace organization against violence against people. — @Mundfish #AtomicHeart (@mundfish) January 16, 2023

Et puis il y a eu l’affaire des «?conditions d’utilisations?» du site web des studios, les?fameuses «?petites lignes?» qui expliquaient que les données utilisateurs pouvaient être communiquées au FSB (les services secrets Russes), comme la loi l’exigeait. Mundfish s’est expliqué sur cette affaire, et a plaidé un texte périmé. Et de toutes façons, il faut bien lui reconnaître que quelle que soit la position de l’équipe quant au pouvoir Russe, si c’est la loi, le studio n’avait d’autre choix que de s’y plier.

Aujourd’hui, c’est le gouvernement Ukrainien qui s’en prend à Atomic Heart. Le Ministre ukrainien chargé de la transformation numérique a ainsi déclaré vouloir écrire à Valve, Sony et Microsoft pour leur demander d’arrêter la distribution dématérialisée du jeu en Ukraine. Il demande aussi que la distribution du jeu soit limitée également dans d’autres pays, «?du fait de sa toxicité, de la potentielle récolte de données personnelles, et du potentiel usage des bénéfices engrangés pour soutenir la guerre contre l’Ukraine?».

Il appuie ses déclarations sur des « articles de différents médias?» (sur lesquels Mundfish c’est donc expliqué, comme on le rappelait ci-dessus), et rappelle que «?les développeurs du jeu n’ont pas publiquement condamné le régime de Poutine et la guerre sanglante que la Russie mène contre l’Ukraine?».

Si le rôle des développeurs n’est pas obligatoirement de s’engager politiquement, on comprend le trouble que peut apporter le fait de refuser de le faire, surtout autour d’un jeu qui met en scène un Empire Soviétique fantasmé… Il faut aussi rappeler que les studios ont été financés par des sociétés possédant des liens ténus avec le Kremlin (GEM Capital, entre autres, fondée par un ancien directeur de Gazprom). Là encore, avec des racines Russes, il est possible que Mundfish n’ait pas tout à fait eu le choix de pouvoir éviter cette situation??

Une situation compliquée pour Atomic Heart et Mundfish, qui aurait probablement préféré qu’on parle un peu plus de leur jeu et un peu moins des conditions de sa production. Cependant, les développeurs de jeu vidéo ne pourront pas éternellement se saisir de n’importe quel contexte et le décorréler de la réalité au prétexte que ce n’est «?que du jeu vidéo?». Ce n’est jamais «?que?» du jeu vidéo…