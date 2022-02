Quand les studios de développement apportent leur soutien à l’Ukraine

Si vous faisiez partie des chanceux à avoir reçu votre exemplaire d’Elden Ring en avance ou tout simplement que vous ne suivez pas l’actualité, vous avez peut-être loupé la plus grosse information de ces derniers jours. L’Ukraine s’est réveillé le 24 février dans un état de guerre alors que la Russie de Vladimir Poutine a lancé une attaque militaire accompagnée de tirs de missiles sur des villes comme Donetsk et la capitale Kiev, laissant ainsi la population Ukrainienne dans la peur avec un futur incertain – tout comme les studios de développements locaux.

L’Ukraine abrite un bon nombre de studios qu’ils soient indépendants ou des plus gros poissons de l’industrie, comme le français Ubisoft qui possèdent deux succursales à Kiev et Odessa, toutes deux bombardées. La filiale de Kiev, implantée depuis 2008 est responsable des portages sur PC. Elle s’occupe également de prendre en charge le contrôle de qualité des jeux en les testant comme les licences phares de Ubisoft tels que Assassin’s Creed, Far Cry 6 ou encore Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint. Ubisoft explique que « la sécurité des membres de leur équipe reste leur principale préoccupation ».

D’autres studios notables sont en Ukraine comme GSC Game World qui a fait récemment parler de lui pour avoir tenté les NFT sans réussite sur le jeu de survival-horror post-apocalyptique Stalker 2: Heart of Chernobyl, et qui déclare :

L’avenir est incertain, mais nous espérons le meilleur et nous sommes sûrs de nos forces armées et de notre pays.

Le studio a appelé l’industrie entière à la solidarité par le biais de donation. Le studio polonais 11 Bit Studios derrière Frostpunk a répondu à cet appel avec un communiqué de presse annonçant faire don de tous les bénéfices des ventes à la Croix-Rouge ukrainienne.

La priorité pour les studios basés en Ukraine est de mettre les employés en sécurité au détriment de l’avancement des projets, bien entendu tout à fait secondaires en ces temps incertains. C’est le cas notamment du studio Frogwares derrière la saga Sherlock Holmes et le jeu The Sinking City qui a expliqué que le travail avait ralenti et s’était même complètement arrêté pour certaines équipes.

Même si le jeu vidéo semble bien futile face à une telle actualité, entre ces évènements et les conséquences désastreuses de la crise sanitaire, c’est une période particulièrement compliquée pour les studios de développement.