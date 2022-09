ZEvent 2022 – Entre record et polémiques

Ils l’ont fait encore une fois. Ce week-end a eu lieu l’édition 2022 du ZEvent que l’on ne présente plus désormais tant il fait partie du paysage emblématique du Twitch Français. 50 heures de live plus tard, la soixantaine de streamers présents a renouvelé le record avec pas moins de 10 millions d’euros récoltés au profit de cinq associations agissant toutes dans différents domaines relatifs à la protection de l’environnement, de la faune, la lutte contre le réchauffement climatique ou encore la protection des océans.

Le ZEvent a connu un lancement en demi-teinte avec notamment la polémique du premier choix de l’association GoodPlanet, présidée par Yann Arthus-Bertrand et qui a été très largement contestée par les internautes et certains streamers. En effet, l’entreprise a des actions en contradiction avec le message écologique promu par cette édition 2022 telles que des liens plutôt douteux avec des entreprises guidée par une éthique totalement opposée au message ou encore le soutien à la Coupe du Monde de football au Qatar dont on connaît l’aberration à la fois niveau environnemental, mais également humainement.

La réalité, c’est que l’association parfaite n’existe pas. – Zerator

Avant même que l’événement ne débute, les dégénérés de Twitter considérant qu’aucun « gros streamer » (comprenez ici : Michou, Inoxtag, Gotaga, Squeezie présents en 2021) n’était présent, cette édition serait un énorme « flop ». Repris avec humour tout au long de l’événement notamment lors de chaque million passé, les streamers ont utilisé cette critique comme une force pour rappeler l’authenticité du ZEvent et qu’il s’agit avant tout de passer du bon temps entre amis.

Quoi qu’il en soit, le ZEvent 2022 a eu lieu et les internautes ont pu « bourrer les dons » tout en passant un moment convivial avec les vidéastes, c’est-à-dire l’essence même de l’événement. Cette édition s’est accompagnée, en plus du traditionnel marathon de streaming d’un concert caritatif diffusé en direct sur la chaîne Twitch officielle de l’événement. 5 000 spectateurs dans la salle (et 120 000 en ligne !) ont ainsi pu voir se produire sur scène Soprano, Bigflo et Oli, PV Nova et LittleBigWhale.

En plus des donations goals de chaque streamer qui viennent rythmer les longues journées et nuits sur place, certains streamers comme Domingo par exemple a imaginé le « Turbo Boost », une sorte de barre de progression en feu pendant un laps de temps défini et qui incite la communauté à donner encore plus avant la fin du temps imparti. D’ailleurs, si certaines donations goals avaient un lien direct avec le thème comme nettoyer les plages, certains ont été critiqués avec notamment des donations goals impliquant de nombreux voyages en avion…

De nombreux formats différents se sont invités comme « Questions Pour un Streamer » animé par Étoiles et Alain Chabat et qui s’est propulsé en première place des streams les plus regardés le temps de sa diffusion. Concours de dégustation, émissions en plateau… Autant de moments qui sont venus rythmer et apporter une autre dimension au ZEvent. À tout cela s’ajoute deux animations mise en place par l’organisation : une chaîne Twitch Plays Pokémon où les spectateurs ont tenté de terminer Pokémon Vert Feuille en interagissant dans le tchat.

Inspirée du fameux subreddit/r/place, une page /places a également été créer où les dons permettaient de placer un pixel sur une page blanche. Plusieurs streamers ont donc motivé leur communauté à dessiner certains motifs comme le fameux « Turbo Boost » ou encore le logo de LPO. Le résultat final a été mis en vente afin de pouvoir récolter quelques fonds supplémentaires.

Toutes ces animations et divers événements ont contribué à diversifier le contenu de ce ZEvent avec toujours cette impression d’être dans la salle avec eux.

L’événement se termine, et comme chaque année, le président Emmanuel Macron ne manque pas de réagir pour montrer son intérêt envers les actions de la jeunesse en tweetant une petite vidéo et en les remerciant pour leur action. Plusieurs streamers (notamment Antoine Daniel épinglé par beaucoup d’internautes et certains médias pour ces propos) ne se sont pas privé de réagir, ne cachant pas leur profond agacement face à cette récupération politique. Ils ont notamment appuyé sur le fait que si le gouvernement menait des actions concrètes comme le dit le président dans sa vidéo, alors ils n’auraient pas besoin de réaliser cette levée de fonds. Un travail de sensibilisation essentiel qui redonne la symbolique à la tenue de cet événement majeur.

Malgré les critiques, le ZEvent 2022 bat encore un record permettant ainsi aux associations comme SeaSheperd de se procurer un bateau pour faciliter leur intervention en mer, ou encore à l’association The Sea Cleaners d’investir pour leur projet « Manta », un bateau-usine ayant pour mission de « collecter, traiter et valoriser les macrodéchets plastiques, dans les embouchures des grands fleuves, les estuaires et le long des côtes ». En somme des actions très concrètes que les donateurs pourront suivre de près.

L’organisation semble plancher sur l’édition 2023 qui, d’après les dires de ZeratoR n’auraient pas tout à fait la même forme. A l’année prochaine le ZEvent ?