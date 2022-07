Zevent – Un démarrage compliqué, plombé par une asso contestée

Le 4 juillet, le compte Twitter du Zevent annonçait le retour de ce « streamothon » (comme le Téléthon, mais streamé) pour les 8, 9, 10 et 11 septembre prochain. La communauté gaming étant ce qu’elle est, on a immédiatement pu assister à un concours de ouin-ouins de la part des fans de certains streamers qui ne pouvaient (ou ne voulaient) pas être présents. Mais cette polémique futile fut bien vite remplacée par un sujet un peu plus sérieux.

Après avoir récolté plus de dix millions d’euros pour l’ONG Action Contre la Faim lors de sa dernière édition, c’est au bénéfice de la Fondation GoodPlanet que se tiendra le prochain Zevent. Un choix d’association très vite contesté, d’abord parce que le fondateur n’est autre que Yann Artus-Bertrand, régulièrement accusé de green washing, celui-là même qui crame des hectolitres de kérosène pour nous montrer à la télévision les paysages qu’il faudrait sauvegarder (?!). Ou qui apporte son soutien au Qatar pour l’attribution de l’organisation de la coupe du monde de foot, dans des stades climatisés construits par une main d’œuvre bon marché qu’on compare souvent à des esclaves (le Qatar, qui, comme c’est cocasse ! , a participé financièrement à la production d’un des films d’Artus-Bertrand). Certes, il a depuis déclaré que « c’était une connerie ».

Mais au-delà de ça, le plus gros problème de cette association qui voudrait recueillir nos dons à la rentrée, c’est son positionnement quant à la Biodynamie.

La Biodynamie, c’est une façon de faire de l’agriculture. Le fait que les fondateurs du mouvement ont choisi un nom commençant par bio- induit souvent le grand public en erreur : la Biodynamie, ce n’est pas de l’agriculture biologique, mais plutôt une méthode de culture à mi-chemin entre druidisme et charlatanisme.

La Biodynamie est en effet la branche agriculture d’un mouvement ésotérique plus large aux racines problématiques, l’Anthroposophie. L’Anthroposophie est un mouvement (« une philosophie » ou « une science », prétendent ses adeptes) aux accents new-age et aux dérives sectaires, fondé par Rudolph Steiner, une sorte d’occultiste qui pense par exemple que « Mars serait une planète liquide, la Terre un crâne géant, la Lune un amas de corne vitrifiée, et tricoter donnerait de bonnes dents » (voire sources).

Cela pourrait prêter à rire (et de fait, c’est plutôt marrant !) si l’Anthroposophie ne possédait pas aussi une grande part d’ombre, et des liens étroit avec rien de moins que le nazisme. Steiner a ainsi pu écrire sur la « race aryenne » ou que « l’effroyable brutalité culturelle que fut la transplantation des Noirs vers l’Europe a fait reculer le peuple français en tant que race » (voire sources), et Rudolph Hess, chef du parti Nazi, a soutenu le mouvement et mis en place de programmes d’agriculture biodynamique…

Et c’est cette même Biodynamie que met en avant la Fondation GoodPlanet, comme on peut le voir sur son site web. Par ignorance ? Parce qu’elle profite des largesse de l’organisation ? L’anthroposophie est en effet une organisation multi-milliardaire… On ne le saura pas, et à la rigueur, peu importe.

Une simple recherche Google avec GoodPlanet + Biodynamie nous montre comme la fondation fait la promotion du mouvement (capture des sites GoodPlanet.org et GoodPlanet.info)

La fondation se défend, elle, de mettre la Biodynamie plus en avant que d’autres « techniques ». Pas plus, peut-être, mais pas moins non plus. Et les critiques, notamment scientifiques, sur le manque de pertinence de ces pratiques à l’encontre de la Biodynamie sont à peine suggérées.

Le Zevent est une organisation colossale, qui demande un travail monstrueux. Est-il encore seulement possible, logistiquement, de modifier le bénéficiaire des futurs dons ? Nous aurons très probablement la réponse dans les jours, voire les heures, qui viennent. Le bad buzz aura, dans tous les cas, au moins eu le mérite de mettre en lumière les problèmes posés par la Biodynamie et le mouvement Anthroposophique.

Le programme complet de l’événement ainsi que les noms des streamers qui seront de la partie est disponible sur la page du Zevent.

Le Monde Diplomatique a publié un article très complet de Jean Baptiste Malet sur l’Antroposophie, avec une large partie consacrée à la Biodynamie. C’est de cet article que sont extraites nos citations concernant le mouvement de Steiner. Cet article est en accès libre à cette adresse.