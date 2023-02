Hogwarts Legacy – Malgré la polémique, le jeu cartonne (avant même son lancement officiel)

Alors que le jeu centré sur l’univers Harry Potter ne sort officiellement que ce vendredi 10 février 2023, du moins sur consoles nouvelle génération et PC, certains chanceux ont déjà pu l’approcher. Et une chose est sûre, nombreux ont été dans ce cas, comme en témoigne certains chiffres parus sur Steam ou Twitch.

Disponible depuis le 7 février dernier en early acces pour ceux ayant opté pour la Deluxe Edition, Hogwarts Legacy est donc un véritable carton. De fait, comme le mentionne les chiffres publiés par Steam DB, près de 500 000 joueurs (489 139 plus exactement) ont joint le jeu en simultané sur la plateforme en question (Steam). Ce qui est assez conséquent, d’autant que le résultat devrait vite grimper une fois la date de lancement officiel passée. Chose dont on ne peut réellement douter, étant donné que le titre d’Avalanche Studios est tout particulièrement attendu, et ce, depuis un certain temps.

Au vu de l’engouement qui existe autour du jeu, cela semble donc couler de source. Cependant, le fait reste très intéressant à faire remarquer, surtout quand l’on connait toute l’émotion qui existe à son égard. Car oui, Hogwarts Legacy suscite autant d’indignation que de joie. La raison est toute simple : la posture adoptée par la créatrice de l’œuvre originelle, J.K. Rowling, vis-à-vis de la communauté trans, et ce, même si elle n’a pas directement pris part au développement. De cela découle tout un mouvement protestataire, lequel a même conduit vers un appel au boycott. Mais, il faut le dire, avec la performance susmentionnée et le million de viewers Twitch, ce dernier est déjà complétement mis à mal. On peut même se demander si toute cette houle n’a pas eu l’effet inverse de celui attendu, à savoir une publicité servant le titre.

Alors, comment prendre cette agitation ? Est-elle exagérée, dans le sens où il faut avant tout considérer l’œuvre pour ce qu’elle est et lui enlever tout attache ? En fait, il n’est pas vraiment aisé d’apporter une réponse bien tranchée à cela, d’autant que généralement lorsque l’on pense à une œuvre, on la lie directement à son auteur. Et puis, il y a aussi la question des bénéfices versés qui, dans notre cas, pourraient servir des causes contraires aux droits LGBT… Bref, il est vraiment ardu de prendre partie sur ce sujet glissant. Ce qui d’ailleurs n’est pas l’objet de cet article. Chacun à sa propre idée, qui est libre de la défendre, du moment que cette dernière ne soit pas vecteur de propos visant à faire culpabiliser le joueur ou qui participe d’autres intention néfastes (haine, harcèlement…), comme on a plutôt tendance à voir sur nos réseaux sociaux.