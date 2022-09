Hogwarts Legacy – Créez votre baguette magique dès maintenant !

Bien qu’il faudra encore patienter quelques mois avant la sortie d’Hogwarts Legacy, la communication autour du jeu semble s’accélérer et le moins qu’on puisse dire c’est que Warner Bros Interactive Entertainment se montre actif quand il s’agit de brosser les fans du sorcier dans le sens du poil.

Avant même de parcourir les couloirs de Poudlard, le géant américian offre la possibilité aux joueurs de se préparer à leurs futures aventures en passant par les rituels incontournables que se doit de vivre tout apprenti sorcier digne de ce nom : le choix de sa future maison et l’acquisition de sa baguette magique.

Bien loin de la répartition des classes orchestrée par le choipeau magique, les moldus que nous sommes devront se contenter de passer par le site Wizarding World sur lequel il faudra, pour commencer, s’inscrire au Fan Club Harry Potter. Après avoir répondu au questionnaire qui vous orientera vers votre maison, vous aurez accès à la fameuse création de baguette qui sera en adéquation avec votre physique et votre personnalité.

Que votre baguette soit d’un aspect brut ou originale, composée en son cœur d’un crin de licorne, de ventricule de dragon ou d’une plume de phœnix. Qu’elle soit en bois de chêne, de rose ou de sureau, elle sera et restera unique et à votre image.

Pour inclure ce contenu tout récemment créé dans le jeu Hogwarts Legacy, il suffira de lier votre compte Fan Club Harry Potter à votre compte WB Games. Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, deux récompenses vous seront attribuées directement dans le jeu lors de la liaison de vos compte : une cape aux couleurs de votre maison et un masque « Crane à bec ».

Après avoir été retardée à deux reprises, la date de sortie d’Hogwarts Legacy est fixée au 10 février 2023 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. La date de sortie Switch n’est pas encore connue, mais ne devrait pas tarder à tomber. En attendant nous vous invitons fortement à finir vos emplettes sur le chemin de traverse et à boucler vos valises au plus vite avant que le Poudlard Express ne quitte la voie pour des aventures remplies de magie.