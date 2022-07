Hogwarts Legacy – Comment obtenir le jeu avant tout le monde ?

Si l’éditeur Warner Bros. Interactive Entertainment a décidé de se faire très discret en ce qui concerne la communication autour de Hogwarts Legacy, certains impatients n’ont pas attendu l’accord du studio pour se permettre de fouiller dans le code source du site officiel et surprise, la pêche aux informations fut un réel succès.

C’est sur Reddit que le fouineur a partagé ses trouvailles concernant les bonus de précommandes et il faut dire que la liste donne l’eau à la bouche.

Une monture de Sombral.

Une tenue complète des forces du mal.

Un pack de sorts des forces du mal.

Une robe de sorcier s’inspirant du style du Kelpy (un démon des eaux métamorphe prenant généralement la forme d’un cheval arborant une crinière constituée d’algues).

Un accès au jeu 72 heures avant la sortie officielle.

En ce qui concerne les éditions physiques du jeu, il semble que différentes variantes seront disponibles. La version deluxe devrait être accompagnée d’un Steel Book et de quelques goodies tels qu’une ancienne baguette magique et un livre d’école du collège Poudlard, de quoi ravir les fans de collectors et de beaux objets.

De leur côté les équipes d’Hogwarts Legacy ont indiquées sur leur site officiel qu’aucune micro-transaction ne sera présente dans le jeu et que les joueurs n’auront pas l’occasion d’accélérer ou de simplifier leur expérience. Nous pouvons donc penser que précommander le jeu soit la seule et unique solution pour acquérir du contenu supplémentaire dès le début de son aventure.

La sortie est toujours annoncée pour la fin d’année, même si aucune date précise n’a été communiquée, mais cela ne devrait pas tarder au vu des avancées concernant les différentes éditions et les bonus de précommande.

Quoi qu’il en soit, il est clair que nous arrivons dans la dernière ligne droite avant de pouvoir découvrir Hogwarts Legacy, on ne peut que vous conseiller de rester à l’affut des informations qui risquent d’arriver sous peu et qui, espérons-le, réserveront autant de surprises qu’un paquet de dragées de Bertie Crochue.