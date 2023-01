Hogwarts Legacy – Nouvelles informations à l’approche de sa sortie

À moins d’un mois de la sortie de Hogwarts Legacy, les nouvelles sont distillées au compte-gouttes. Malheureusement pour Warner Bros et Avalanche Software, si certaines annonces sont programmées et officielles, d’autres sont issues de fuites et deviennent rapidement virales. Ces derniers jours, plusieurs informations sur le jeu sont donc apparues sur l’internet sauvage. Petit tour d’horizon des dernières actualités autour de l’adaptation vidéoludique de l’univers d’Harry Potter.

Concernant la durée de vie, tout d’abord, il faudrait compter environ 35h pour terminer le jeu en ligne droite, et le double pour terminer le jeu à 100%. Des détails sur certaines missions et sur la carte du monde ont également fuité sur internet cette semaine, mais nous nous garderons de les dévoiler ici, pour vous laisser profiter pleinement de votre future aventure à Poudlard. Au rayon des annonces officielles, les caractéristiques techniques nécessaires pour profiter du jeu sur PC ont été dévoilées par Warner Bros :

Configuration minimum : Système d’exploitation : Windows 10 / Processeur : Intel Core i5-8400 ou AMD Ryzen 5 2600 / Mémoire vive : 8 Go de mémoire / Graphiques : NVIDIA GeForce GTX 1070 ou AMD RX Vega 56 / DirectX : Version 12 /Espace disque : 85 Go d’espace disque disponible

Configuration recommandée : Système d’exploitation : Windows 10 / Processeur : Intel Core i7-8700 ou AMD Ryzen 5 3600 /Mémoire vive : 16 Go de mémoire /Graphiques : NVIDIA GeForce 1080 Ti ou AMD RX 5700 XT / DirectX : Version 12 /Espace disque : 85 Go d’espace disque disponible

À l’occasion de la sortie du jeu, Warner Bros organise un grand jeu concours pour remporter des lots autour de l’univers des sorciers : Les mercredis magiques. Quatre semaines de jeu, et un gros lot à remporter chaque semaine, allant de places pour le Harry Potter Studio à Londres, jusqu’à une PS5 et un exemplaire de Hogwarts Legacy. Si ce concours vous tente, ça se passe par tirage au sort ici.

Enfin, Warner Bros a dévoilé un nouveau trailer du jeu. Même si aucune scène de gameplay n’est montrée, la vidéo, magnifique, utilise le moteur graphique du jeu, et dévoile différents lieux qui devraient être présents dans la version finale. Et c’est sur cette vidéo que se termine cette salve de nouvelles informations concernant Hogwarts Legacy, qui sortira, on le rappelle, le 10 février prochain sur PC, PS5, et Xbox Series, puis – c’est original – un peu plus tard, le 4 avril, sur les consoles d’ancienne génération PS4 et Xbox One, et enfin le 23 juillet sur Switch.