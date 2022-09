Hogwarts Legacy – Du contenu exclusif sur Playstation

Si Hogwarts Legacy est à n’en plus douter un des jeux les plus attendus de ces dernières années, il est possible que certains joueurs soient légèrement frustrés à la sortie de celui-ci alors que des exclusivités se dessinent du côté de Playstation.

En effet, dans une communication récente de la part de l’éditeur, Warner Bros Games, on apprend avec surprise qu’au-delà des bonus esthétiques, c’est bel et bien du contenu jouable supplémentaire qui sera accordé aux joueurs ayant précommandé le jeu, par le biais d’une mission se déroulant au cœur de Pré-au-Lard.

Dans le but de tenir votre propre boutique où il sera possible de vendre des objets et équipements à des prix plus avantageux que dans les autres lieux, vous allez rencontrer madame Mason, une ancienne commerçante qui cherche à vendre son local suite à quelques soucis créés par des anciens locataires adeptes de la magie noire. Malgré les avertissements de madame Mason et de Penny, son elfe de maison (au vu de sa voix fluette), il vous faudra beaucoup de courage et de prudence pour parcourir les longs couloirs à l’aspect angoissant que révèlera une malle ensorcelée aux sombres mystères.

Les plus courageux des sorciers qui arriveront au bout de la mission « La boutique hantée de Pré-au-Lard » se verront récompensés par la recette de la fameuse potion de chance : Felix Felicis ainsi que par une monture utilisable dans vos déplacements, un hippogriffe au plumage noir.

Pour rappel Hogwarts Legacy sera disponible le 10 février 2022 sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X|S, la date de sortie sur Nintendo Switch n’a pas encore été révélée. Si vous souhaitez profitez de cette quête et des récompenses qui en découlent, il vous faudra accorder votre confiance aux développeur et espérer que le jeu soit à la hauteur des attentes en précommandant le jeu sur PS4 ou PS5.

Il se peut que l’avenir de Pré-au-Lard dépende de votre bravoure alors ne perdez pas de temps, la magie n’attend que vous !