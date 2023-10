Project: Mist – Le jeu de survie qui voit les choses en grand

Venue de nulle part, l’annonce du nouveau projet issu de la collaboration entre Chicken Launcher au développement (studio orienté dans les jeux de simulation) et Awaken Realms à l’édition (spécialisé dans les jeux de plateau) a fait son petit effet auprès de la communauté de joueurs avides de survie en monde ouvert. En effet, il n’a fallu qu’une quarantaine de secondes pour que Project: Mist nous formule une promesse déjà particulièrement alléchante.

Dans un monde ouvert, nous serons amenés à lutter pour notre survie en fabriquant tout ce qui nous sera nécessaire. Classique nous direz-vous, néanmoins là où il se démarque remarquablement, c’est au niveau des créatures qui peuplent cette île perdue. Gigantesque, elles seront à même de nous écraser sans même nous remarquer et une simple hache ne sera pas suffisante pour nous en sortir.

Ainsi, en plus d’un abri bien barricadé, il nous faudra fabriquer des armes efficaces, piéger les alentours de notre base et faire preuve de stratégie pour nous débarrasser des monstruosités les plus belliqueuses. Nous disposerons même de balistes et autres engins de siège, à fabriquer bien sûr, mais aussi d’un pistolet gravitationnel qui, bien qu’on n’en connaisse pas encore les possibilités, pourrait ajouter une singularité bienvenue vis-à-vis des autres jeux du genre.

Mais au-delà de la faune locale, c’est l’île elle-même qui devrait être l’un des « personnage » principal de Project: Mist, celle-ci recelant de nombreux secret autour d’un gigantesque mur isolant la zone. Qui a parlé de l’Attaque des Titans ? Un trailer plein de promesses donc, affichant créatures difformes et baleines volantes mais sans toutefois nous présenter le cœur de son gameplay.

Comment pourrons-nous accumuler des ressources ? À quoi ressembleront les affrontements ? Pourra-t-on jouer en coopération ? Il reste donc toujours beaucoup de zones de brouillard. Rien d’alarmant toutefois, puisque le studio, qui vient à peine d’annoncer son jeu, est encore dans une phase de développement active. Et si on ignore sur quelle fenêtre de sortie se positionnera Project: Mist, on sait déjà que celui-ci sera disponible, pour le moment du moins, uniquement sur PC via Steam.