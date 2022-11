Common’Hood – Quand la gestion rencontre la survie

Nous allons vous présenter un petit jeu développé par Plethora Project, qui sortira le 10 novembre 2022 sur PC. Il s’agit de Common’Hood. Ce n’est pas le premier projet du studio puisqu’il est le créateur du jeu Block’Hood. Chose intéressante : c’est que le studio est à la base axé sur l’architecture et cherche à faire le parallèle avec le digital. Par conséquent, la construction et l’architecture sont au cœur de leurs principes.

Common’Hood reprend un peu le principe de base du jeu de survie, c’est-à-dire explorer, récolter et construire. Là où il est différent, c’est sur son approche. Ici, vous n’êtes pas seul perdu dans la forêt, abandonné sur une planète inconnue et hostile ou dans une ville détruite dont il ne reste plus que les vestiges. Dans le jeu, vous incarnez un personnage qui a tout perdu et vous allez trouver refuge dans une usine désaffectée avec d’autres personnes dans la même situation que vous. C’est là que la survie débute, car vous allez devoir explorer cette usine pour récupérer ce que vous trouvez et établir votre premier abri.

En parlant d’abri, la spécificité du jeu est que vous allez avoir la possibilité de créer des structures assez impressionnantes (architecture oblige). Vous allez pouvoir choisir parmi tout un tas de customisations pour votre chez-vous et même pouvoir exploiter la verticalité lors de vos constructions pour un rendu assez original. N’oublions pas pour autant la partie production du jeu, car vous allez devoir créer vos postes de production et y travailler, puis l’attribuer à l’un de vos semblables, voire l’automatiser quand cela sera possible.

Avis aux architectes en herbe. Un autre point fort intéressant, c’est qu’il sera possible de créer des patrons que vous pourrez importer ou exporter directement dans le jeu pour partager vos créations ou utiliser celles des autres !