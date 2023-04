ARK 2 – Entre report et scandale

Comment énerver et abuser les joueurs d’ARK ? Annoncé en 2020, ARK 2 est une nouvelle fois reporté, cette fois pour fin 2024. Mais ça ne s’arrête pas là puisque dans le même temps, Studio Wildcard annonce la sortie d’ARK Survival Ascended. Un remaster du premier jeu prévu pour août 2023 sur PC, PS5 et Xbox Series, censé remplacer ARK Survival Evolved qui fermera ses serveurs durant le même mois. D’abord annoncé gratuit en début d’année, le jeu sera finalement payant, et sans ses DLC.

D’une pierre deux coups. Les fans ont attendu plus de deux ans les nouvelles d’ARK 2 et elles ne sont pas bonnes, ils devront patienter deux ans de plus quasiment. Pour les faire patienter, on leur annonce ARK Survival Ascended, un remaster du premier jeu avec une version Unreal Engine 5 qui permettra aux joueurs d’avoir un jeu plus beau, une nouvelle interface, de nouvelles structures et de meilleures performances au niveau des serveurs. D’ailleurs, le mode multijoueur sera en cross-plateforme et les joueurs pourront transférer leur sauvegarde du premier jeu sur le nouveau.

On peut se demander l’utilité de cette édition remastered d’un jeu sorti en 2015 sur PS4 et Xbox One et qui est donc compatible sur les nouvelles consoles d’aujourd’hui tout en sachant qu’un second volet verra le jour d’ici deux ans ? Mais Studio Wildcard a plus d’un tour dans son sac (de dollars), les serveurs du premier ARK fermeront sous peu et les joueurs devront payer à nouveau, identique au premier.

Explication de cette fourberie, d’abord l’annonce en janvier 2023 de Jeremy Stieglitz un des fondateurs de Studio Wildcard d’une mise à jour gratuite du jeu pour justifier la fermeture des serveurs du jeu ARK Survival Evolved, remplacé donc par ARK Survival Ascended. Puis finalement les joueurs devront à la fois payer le jeu 39.99 euros sur PS5 qui ne contiendra pas les 2 packs DLC, disponibles qu’en 2024 et qui seront à 19.99 euros chacun. C’est encore pire pour les joueurs Xbox Series et PC qui seront obligés d’acheter un bundle comprenant ARK Survival Ascended + ARK 2 (ainsi qu’un accès à la bêta d’ARK 2 ) pour 49.99 euros, le remastered n’étant pas vendu séparément et toujours ces deux packs DLC à 19.99 euros chacun soit près 90 euros en tout !

Pour faire simple, on empêche les joueurs de continuer à jouer en obligeant de prendre un remastered inutile et très coûteux afin de compenser l’attente de la suite. Espérons que cette pratique n’en reste pas là, et que les joueurs auront leurs mots à dire…