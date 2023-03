Ces jeux vidéo dans lesquels l’argent est roi

Depuis de nombreuses années maintenant, l’industrie du jeu vidéo connaît un succès phénoménal auprès de différents publics. Quand certains préfèrent les jeux de sport comme FIFA ou NBA, d’autres ont une affinité pour les jeux de course avec Forza Horizon 5 en tête. Néanmoins, les titres RPG (Role Playing Game) accompagnés de ceux estampillés action/aventure font souvent l’unanimité. En effet, dans ce genre de jeu, vous devez incarner un personnage, et vivre une aventure à travers lui. D’ailleurs, les éditeurs de jeux ont pensé à tout, car il existe même des jeux où votre personnage doit gagner de l’argent ; que ce soit en effectuant des missions spécifiques ou encore en jouant à des jeux de hasard et en accédant à des casinos en ligne comme Montecryptos Casino. Dans cet article, nous vous proposons de (re)découvrir 7 jeux emblématiques dans lesquels vous devez amasser de l’argent.

World of Warcraft

Plus connu sous le sigle WoW, ce jeu développé par Blizzard Entertainment en 2004, vous emmène dans un univers fantastique où la magie est reine. En ces lieux, votre principale mission est d’effectuer des quêtes pour monter en puissance. Ces dernières seront bien évidemment liées au type de personnage que vous aurez choisi (il en existe 12) : humain, elfe de la nuit, gnome, troll ou encore gobelin… Le farming vous permet de récolter des pièces d’or (PO). Vous pouvez le faire de différentes manières comme : travailler en tant que mineur, pêcheur, herboriste ou en combattant.

Grand Theft Auto V

Un des jeux d’action les plus populaires de la saga. Great Theft Auto V (ou GTA 5) se déroule à Los Santos, une ville fictive inspirée de Los Angeles. Dans ce jeu, vous incarnez un gangster via les 3 personnages principaux de l’histoire. Vous devrez alors effectuer des missions diverses et variées pour récolter un maximum d’argent. Pour survivre au fil des missions, ce sont principalement les larcins commis qui vont vous permettre de vous faire de l’argent. Vous devrez par exemple :

Acheter et revendre des voitures ;

Travailler dans le trafic de stupéfiants ou autre ;

Réaliser des braquages.

The Sims 4

Il s’agit d’un jeu de simulation de vie dans lequel vous pouvez vous créer une vie virtuelle très réaliste. C’est à l’aide d’un avatar, que vous pourrez parcourir le jeu et vivre pleinement l’expérience Sims. Dans cette version, vous devez gagner de l’argent afin de pouvoir, comme dans la vie réelle, construire votre maison, acheter une voiture, faire du shopping…etc. Pour gagner de l’argent dans The Sims 4, vous pourrez :

Travailler dans différents domaines : jardinage, écriture, art…

Opter pour une carrière criminelle

carrière criminelle Épouser avec une personne riche afin de bénéficier d’un héritage conséquent

Minecraft

Lancé en 2011, ce jeu d’aventure type “bac à sable” est idéal pour passer le temps de façon amusante. Minecraft vous permet d’explorer un monde en 3D composé de blocs que vous devez manipuler pour construire des structures et collecter des ressources naturelles. Ce jeu vous offre plusieurs modes dont :

Le mode survie

Le mode création

Le mode aventure

Le mode spectateur

Pour gagner de l’argent sur Minecraft, vous pouvez vendre des matériaux ou des outils que vous aurez fabriqués.

Stardew Valley

Stardew Valley est un jeu de simulation très populaire dans lequel vous héritez de la ferme de votre grand-père et devez donc continuer à la gérer en interagissant avec la communauté locale, en participant à des événements et en explorant les alentours. Pour générer de l’argent, vous devrez exercer différentes activités telles que :

La plantation et la récolte de cultures

L’élevage d’animaux

L’exploitation minière

La pêche

L’artisanat

FIFA 22

Ce jeu vidéo de football ne se présente plus ! Il s’agit clairement d’un des jeux les plus populaires à travers le monde. Gagner de l’argent sur FIFA 22 vous permet d’acheter des footballers virtuels afin d’améliorer votre propre équipe. Comme dans la vraie vie, le meilleur prix l’emporte ! Il faut donc être aux aguets afin de faire la meilleure offre au moment opportun et espérer avoir les meilleurs joueurs dans votre team.

Eve Online

Ce jeu vidéo est un MMORPG qui se déroule dans l’espace. Immersif, pour survivre dans cette colonie inspirée des films de science-fiction, vous devrez former des alliances, et participer à des batailles intergalactiques pour protéger votre territoire et vos ressources.

En tant que joueurs, ce qu’on recherche dans le jeu c’est, avant tout le challenge et l’adrénaline que cela nous procure. De ce fait, lorsqu’il y a en plus un enjeu financier dans un jeu RPG, on se surpasse afin d’atteindre nos objectifs et d’améliorer le niveau de vie de notre personnage. En somme, les jeux vidéo où l’on doit gagner de l’argent sont idéal pour les gamers à la recherche de sensations fortes !

(Article en collaboration avec Miss-roulette.com)