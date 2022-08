Everywhere – le « GTA killer » se tire une balle en NFT dans le pied ?

Voilà un moment qu’on suit le développement d’Everywhere, premier jeu ambitieux du studio Build a Rocket Boy, fondé par Leslie Benzies, ex-président de Rockstar North et producteur des jeux GTA de l’épisode 3 à l’épisode 5. Une relation de longue date avec le mastodonte de l’open world, qui s’est malheureusement finie au tribunal, comme nous vous le contions dans cet article il y a déjà 2 ans.

Depuis, Everywhere est passé du moteur Amazon Lumberyard, à Unreal Engine 5, et ses développeurs ont enfin pu montrer les premières images du jeu à l’occasion de la Gamescom. Difficile de critiquer les quelques fugaces secondes qui nous ont été offertes (même si on aperçoit un peu de clipping par-ci, par-là ; étonnant pour des images de « reveal », souvent un peu truquées pour impressionner les joueurs). Difficile aussi de dire qu’on s’en est décroché la mâchoire : on saute, on tire, on pilote des véhicules : la proposition du jeu semble tout à fait classique.

Mais les inquiétudes sont ailleurs. Le trailer a été suivi par une présentation de l’un des réalisateurs du jeu, qui a défini l’ambition d’Everywhere en ces termes :

« Nous voulons bâtir un tout nouveau monde pour les joueurs, et pas simplement un endroit où jouer, mais aussi où voir des choses, partager, créer, passer du temps avec ses amis, et tellement plus… » (traduction par la rédaction)

Une description qui sonnait très «métavers » à l’oreille des spectateurs. Suffisamment pour que quelques curieux aillent fouiner un peu, et découvrent des offres d’emplois de Build a Rocket Boy pour des postes ayant trait aux NFT. On connait l’amour que les joueurs portent aux technologies de la blockchain, et ce qui devait arriver arriva : le studio s’est rapidement retrouvé au milieu d’une mini-shitstorm, et a dû réagir pour essayer de rassurer son futur public.

« Nous avons vu que des débats autour des NFT et des cryptos ont démarré suite à des offres d’emploi publiées sur notre site web. Ces postes concernent la recherche, puisque nous ne sommes pas du genre à écarter une nouvelle technologie simplement parce qu’on n’a pas encore trouvé comment la maîtriser. Nous développons Everywhere sous Unreal Engine 5, pas sur la blockchain. Nous créons un nouveau monde pour les joueurs, où nous viendrons pour jouer, voir des choses, créer, partager et tellement plus. Nous espérons que cela aide à clarifier les spéculations à ce sujet » – Communiqué de Build a Rocket Boy publié sur Reddit, et traduit par la rédaction.

Alors est-ce que cela clarifie les choses ? Oui, on en a bien l’impression, et pas dans le bon sens. Outre le fait que le studio se refuse à clairement écrire noir sur blanc qu’il n’y aura pas de NFT dans son jeu (ce qui signifie qu’il y en aura bien, sauf si la shitstorm perdure et met la sortie du jeu en péril), Build a Rocket Boy prend les joueurs pour des imbéciles : « Nous développons Everywhere sous Unreal Engine 5, pas sur la blockchain » déclare le studio, comme si on pouvait développer un jeu sur la blockchain ?!

Préparer le terrain pour implémenter dans le jeu des NFT, pourtant détestés par une grande partie des joueurs, et prendre le public pour des idiots au passage : le démarrage du titre s’annonce compliqué si le studio ne réagit pas très vite…