Les Sims 4 – Des nouveautés pour une meilleure représentativité

Le dernier titre de la licence phare d’Electronic Arts, Les Sims 4, s’apprête à accueillir un nouveau pack d’extension. Baptisé « Grandir Ensemble », ce pack est l’occasion d’ajouter du nouveau contenu, des nouvelles interactions et animations entre les Sims. Toujours dans le souci du détail, Electronic Arts avait également annoncé il y a quelques jours l’ajout de nouvelles options gratuites pour personnaliser davantage les Sims.

En octobre dernier, l’éditeur a dû faire face à la communauté de joueurs à la suite d’une conférence en ligne nommée « Behind The Sims Summit » qui a regroupé plusieurs annonces sur l’avenir du titre. Ces derniers se sont notamment exprimés sur le manque de représentativité. Si EA s’est excusé, la dernière mise à jour du 31 janvier a pu être un témoin de la volonté de l’éditeur de rendre son jeu aussi inclusif que possible. Ainsi, le jeu retranscrit de plus en plus de choses de la vie.

Si les Sims ont déjà une sexualité plutôt fluide et décomplexée, ils peuvent également équiper n’importe quel vêtement, accessoires ou maquillages quel que soit le genre. Depuis le 31 janvier, les joueurs peuvent affirmer de manière plus concrète la transsexualité de leurs personnages avec le plus de détails possibles. Il s’agit d’un sujet important pour une communauté qui ne se sent pas assez représentée.

Désormais, les joueurs pourront équiper leurs Sims de « binders », des brassières compressives servant à cacher la poitrine, des sous-vêtements compressifs ou encore des cicatrices de chirurgie typique des opérations de mammectomie ou mastectomie. Cependant, les « binders » semblent être mal compris par EA puisqu’il est impossible d’ajouter un autre haut par dessus dans le jeu actuellement. Ces ajouts officiels font également suite aux nombreux mods déjà disponibles crées par certains joueurs.

Electronic Arts a également ajouté d’autres détails qui font toute la différence pour les joueurs concernés. Ainsi, quelques appareils médicaux comme des appareils auditifs ou encore des lecteurs de glycemie sont désormais disponibles.

Souhaitant au mieux représenter la communauté des joueurs et de rendre son titre le plus inclusif possible, Electronic Arts se met à découvert des tirs des politicitions conservateurs aux Etats-Unis qui utilise de plus en plus les jeux vidéo et la place qu’ils occupent dans notre quotidien et dans notre culture comme un outil dans leurs campagnes politiques. Malgré le fait qu’Electronic Arts ne soit pas tout blanc, on ne peut que saluer l’initiative.