Nightingale – Des nouvelles du survival aux accents victoriens

Ceux qui attendaient l’accès anticipé sur PC de Nightingale en ce début d’année, conformément à ce qui avait été annoncé, devront prendre leur mal en patience. Ce survival, qui prend place dans un univers fantastique à l’esthétique victorienne où les personnages ont la faculté de voyager entre les dimensions, n’ouvrira finalement ses portes qu’à l’automne. Néanmoins, l’équipe de Inflexion Games, dont Nightingale est le premier jeu, a publié une vidéo pour faire état de l’avancement du projet, histoire de ne pas laisser le public complètement sur sa faim.

Depuis sa première évocation aux Game Awards 2021, Nightingale s’est révélé progressivement. On sait désormais que l’on aura affaire à un jeu de survie coopératif à la première personne dans lequel les joueurs devront compter sur le craft pour construire une colonie et se défendre contre de dangereux ennemis, tout en explorant des royaumes magiques à la recherche des dernières traces de l’humanité. La nature de ces territoires générés procéduralement peut être influencée par un système de cartes venant prêter leurs propriétés à l’environnement.

Le développement du jeu est désormais bien avancé et plusieurs vagues de playtest ont déjà eu lieu. D’après la vidéo que vient de publier le studio, ce serait précisément leur issue qui les aurait incités à repousser la sortie de Nightingale en accès anticipé, afin de prolonger cette phase de test initiale. Ils rapportent ainsi les principaux bugs que cette étape leur a jusque-là permis de corriger, notamment concernant des crashs et l’affichage des textures : des problèmes de nature à affecter lourdement l’expérience de jeu, et qui leur demanderont encore du travail pour parvenir au résultat escompté.

S’il est certain que ce délai frustrera ceux qui n’ont pas eu la chance d’être (du moins jusqu’ici) sélectionnés pour les playtests, on comprend donc que cette décision se fait dans l’intérêt du titre. En effet, s’il peut être tentant pour un studio d’ouvrir dès que possible l’accès anticipé de leur jeu pour générer des revenus rapidement, le contrecoup peut s’avérer rude en termes de communication si l’expérience proposée comporte trop de bugs ou n’est pas suffisamment aboutie. Cette sortie en avant-première ne dispense donc pas d’essayer de peaufiner sa copie autant que possible en amont.

Inflexion Games explique ainsi que le temps supplémentaire qu’ils s’accordent leur permettra notamment d’améliorer la qualité des animations, de mieux ajuster le rythme du jeu, mais aussi de le mettre à niveau sur Unreal Engine 5.2. Par ailleurs, le studio annonce un prochain playtest de Nightingale, plus long et sollicitant un plus grand nombre de participants que les précédents, ce qui devrait leur permettre d’explorer et mettre à l’épreuve les mécanismes de jeu plus tardifs.

Cette vidéo est aussi l’occasion pour les développeurs de présenter leur avancement sur un autre aspect du jeu, à savoir l’établi, indispensable à la fabrication d’équipements. On découvre ainsi que celui-ci pourra disposer de différents bonus ou malus en fonction des décorations dont il sera affublé, mais aussi de son environnement, obligeant le joueur à réfléchir à la disposition de son atelier. Enfin, cette présentation donne également un aperçu des nouvelles entrées dans le bestiaire.