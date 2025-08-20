Kingdom Come: Deliverance II – De nouvelles aventures à forger en DLC

Henry est de retour dans un nouveau DLC de Kingdom Come: Deliverance II. Dans « L’Héritage de la Forge », prévu pour le 9 septembre, notre chevalier aura pour mission de rendre à la forge de Kuttenberg sa gloire d’antan et de devenir maître de la guilde.

Il s’agit du second DLC payant de Kingdom Come: Deliverance II, après « A Brush With Death » sorti au printemps dernier. Dans cette nouvelle aventure, Henry récupérera une ancienne forge incendiée dans la deuxième map du jeu. Son père Martin y aurait passé une partie de sa jeunesse en tant qu’apprenti : c’est donc un nouveau pan de l’héritage du jeune chevalier qu’on pourra découvrir.

Le gameplay se concentrera en partie autour de l’artisanat (la compétence de forgeron existant déjà dans le jeu de base). Henry devra répondre aux demandes des clients pour leur fabriquer épées, armures et autres objets. Espérons que l’histoire autour de la famille de notre héros sera assez prenante pour varier un peu ces phases de fabrications, qui risquent de rapidement avoir l’air répétitives. Une critique qui avait malheureusement déjà été émise envers « A Brush With Death », dont les missions consistaient majoritairement à faire des allers-retours un peu partout, sans grande profondeur narrative.

L’intérêt principal de ce DLC, c’est surtout l’arrivée d’un système de housing. Une fonctionnalité réclamée par beaucoup de joueurs en quête de plus d’immersion. En effet, en récupérant la forge de Kuttenberg, Henry pourra également personnaliser tout le bâtiment, avec ses quartiers privés et ses alentours. On nous annonce des millions de combinaisons possibles, et des choix qui auront un impact sur le gameplay, entre esthétisme et praticité.

La feuille de route présentée à la sortie du jeu annonçait un troisième DLC, Mysteria Ecclesia, prévu pour l’hiver. Ces nouveaux contenus payant sont automatiquement inclus pour les joueurs qui ont acheté la version Gold ou l’Expansion Pass de Kingdom Come: Deliverance II. En attendant le 9 septembre, les joueurs qui n’ont pas encore eu l’occasion de tester le mode hardcore disponible depuis peu peuvent toujours lancer une nouvelle partie et espérer atteindre la région de Kuttenberg à temps pour les nouvelles aventure du fils de forgeron.