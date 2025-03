Kingmakers – Chevaliers en armure contre AK47 !

« Selon vous, combien de chevaliers pourriez-vous abattre avec un AK-47 ? » demande la description du jeu sur Steam. Et à la découverte du pitch de Kingmakers, on se demande comment il est possible que personne n’y ait pensé plus tôt ?! Le titre de Redemption Road nous propose en effet de participer à des batailles médiévales… muni d’armes modernes !

Aidé par un scénario-prétexte construit autour du voyage dans le temps, le jeu met ainsi en scène des personnages qui, tel Ash dans Evil Dead 3, se présentent armés de 4×4, de fusils mitrailleurs et même d’hélicoptères de combat engagés contre des armées du Moyen-Age… Le trailer nous présente un jeu qui alternera les phases de stratégie avec des phases brutales de combat en temps réel.

Lors de ces dernières, le studio nous promet que chaque pnj sur le champ de bataille « est contrôlé par une IA multi-threadée de nouvelle génération qui décide de leurs décisions, de leurs déplacements et de leur loyauté. Ceci, allié à un système d’animation procédurale unique, permet à Kingmakers d’offrir un niveau de fidélité sans précédent, tant au niveau des personnages que des combats. ».

Ici, « multi-threadée » signifie, en gros, multi-tâches : un programme IA pour gérer le déplacement, un autre pour gérer le comportement en combat, etc. Et si l’expression fait son petit effet, il faut rappeler qu’il n’y a rien de bien nouveau : les pnj ont toujours été contrôlés par des intelligences artificielles dans le jeu vidéo, et ce, bien avant l’adoption par le grand public de Chat-GPT ! Néanmoins, il faut bien avouer que les nuées de soldats vues dans le trailer sont impressionnantes… Le studios nous promet des affrontement contre plusieurs milliers d’ennemis ! Attention d’ailleurs à la configuration minimale (encore inconnue) qui sera nécessaire pour faire tourner le jeu.

Reste à voir si le titre saura aller au-delà de la blague, et conservera un enjeu sur la longueur. Sur ce point, on peut être partiellement rassuré par les confrères du magazine de référence Edge, qui ont pu s’essayer à une démo du jeu, qui semble croire au projet :

« Nous avions du mal à savoir à quoi nous attendre avec Kingmakers. (…) Rien néanmoins ne nous avait préparé à ça » – Edge #407

Selon le magazine, le jeu est ainsi un patchwork qui réussit à finalement avoir une étonnante cohérence.

L’autre élément qui nous donne envie d’y croire, c’est le parallèle qu’on peut voir entre l’opposition des deux éléments fondateurs du jeu (les armes contemporaines VS. les armées médiévales), et l’opposition entre les deux mécaniques de gameplay : le jeu d’action en temps réel et le RTS. Entre deux boucheries au AK47, il s’agira en effet de se construire des bases, de réunir des matériaux, et de gérer ses propres armées…

Kingmakers est ainsi une promesse rigolote qui pourrait vite tomber à plat, mais qui pourrait aussi nous étonner. Verdict dans quelques semaines, puisque le jeu est (toujours) annoncé sur PC pour le premier trimestre 2025…