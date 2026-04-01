Warhorse Studios accusé d’avoir remplacé un traducteur par de l’IA générative

Un ancien traducteur de Warhorse Studios, le studio derrière Kingdom Come: Deliverance, affirme avoir été licencié pour être remplacé par des outils d’intelligence artificielle. Une décision qui n’a, à ce stade, fait l’objet d’aucune confirmation officielle, mais dont le témoignage, relayé en ligne et vérifié par des modérateurs de Reddit, relance les inquiétudes autour de l’automatisation de certains métiers du jeu vidéo.

Selon ce témoignage, l’employé, présent au studio depuis près de quatre ans, aurait été convoqué le 27 mars à une réunion au cours de laquelle la direction lui aurait annoncé que son poste allait devenir « obsolète ». Une décision motivée par une volonté de réduire les coûts, en s’appuyant désormais sur des solutions de traduction automatisée.

Si l’usage de l’intelligence artificielle avait déjà été évoqué en interne par le passé, il n’aurait jamais été présenté comme une menace directe pour les équipes. L’annonce aurait donc pris de court l’intéressé, qui évoque un choc d’autant plus fort qu’il pensait son rôle encore solidement installé dans la production.

Adieu la qualité d’adaptation

La localisation fait partie des domaines les plus exposés à l’intégration rapide de l’IA dans les pipelines de production. Traduction automatisée, adaptation quasi instantanée dans plusieurs langues : les promesses sont connues, et déjà partiellement mises en œuvre dans certains projets.

Mais cette évolution pose des questions concrètes sur la place des traducteurs dans l’industrie. Si les outils permettent de gagner du temps et de réduire les coûts, ils modifient aussi la nature du travail, voire rendent certains postes dispensables.

Du côté de Warhorse Studios, aucun commentaire n’a été publié pour l’instant concernant cette situation précise. Certaines déclarations passées de membres du studio allaient toutefois dans le sens d’un recours accru à ces technologies, notamment pour accélérer la diffusion des jeux à l’international.

Reste à voir si ce cas isolé annonce un mouvement plus large, ou s’il s’agit d’une transition encore limitée. L’IA générative n’est plus un sujet abstrait dans la production, elle se traduit désormais par des décisions concrètes, aux effets immédiats sur les équipes.