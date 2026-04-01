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Warhorse Studios accusé d’avoir remplacé un traducteur par de l’IA générative

IA traducteur kingdom come

ElMama

28 ans, épris de symbolisme et obsédé par le sens des choses, mes œuvres pivots sont Evangelion et Nier Automata. Surtout passionné par le jeu vidéo japonais, sa culture, et moult autres trucs de nerd.

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