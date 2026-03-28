Square Enix s’associe avec Gemini, l’IA de Google, pour Dragon Quest X

Square Enix continue de plonger dans ses ambitieux projets autour de l’IA générative. Et, par cette volonté supposée de créer le “jeu vidéo de demain”, la firme japonaise s’est déniché un partenaire particulier en Google. Une première excursion dans le jeu vidéo pour ce dernier, et son entité Gemini, qui intégrera sous peu le fameux MMORPG exclusif au sol japonais : Dragon Quest X.

Gemini est ton ami

Il y a comme des allures d’expérimentation avec la dernière annonce faite conjointement par Google et Square Enix. Relayé par VGC, l’information met donc la lumière sur l’arrivée prochaine de Gemini dans le jeu de Square Enix, parue il y a plus de dix années maintenant. Le but de cette intégration est simple, du moins en théorie : fournir aux joueurs un compagnon digne de combler, par sa présence et sa capacité à engager la conversation, les silences.

En substance, l’outil d’intelligence artificielle mise au point par le géant américain sera intégrée de manière à fournir un agrément supplémentaire au jeu, qui, on l’imagine, tendra à une finalité particulière : ajouter une plus-value digne de renforcer l’immersion. Quoique à cela, on ne peut qu’emprunter un air dubitatif. Car, en effet, dans un MMO, l’immersion n’est-elle pas finalement assurée par la présence de joueurs extérieurs ?

“Lorsqu’un joueur s’adresse à Slimey via la fonction de chat, celui-ci génère automatiquement des répliques et engage la conversation. L’IA analyse également les informations provenant de l’écran de jeu, et Slimey peut même entamer la conversation lorsqu’un ennemi puissant est vaincu ou qu’un objet rare est obtenu” – Takashi Anzai, responsable du développement de DQ X, à Sankei.

Une raison incongrue qui rivalisera sans mal avec la seconde justification donnée : celle arguant la possibilité d’avoir recours à Gemini, prenant alors l’apparence d’un joyeux slime (Slimey), comme d’un guide, d’une aide. Ce qui pourrait, certes, constituer un véritable plus pour les nouveaux venus dans l’univers ou joueurs occasionnels, pas vraiment accoutumés aux us et coutumes. Mais est-ce cependant réellement pertinent ? Piétiner ça et là, buter sur telle ou telle chose, pour ensuite progresser et ainsi éprouver une satisfaction de notre maîtrise récente, n’est-ce pas ce qui fait le sel même du jeu ?

Google, pour l’amour du jeu ?

Ainsi, l’apport de l’IA est, dans un certain point de vue, un apport plus que néfaste digne d’être qualifié d’anti-jeu. Mais, au-delà de cette considération, qui, après tout, a été maintes fois répétée çà et là (même si la nôtre se formule ici un peu différemment), ce sont les intentions mêmes de l’organisme permettant la réalisation de la chose. En l’occurrence Google, dans notre cas. Une société qui est loin d’être la seule à émettre, ou avoir déjà montré, de telles ambitions. Et cet engouement peut interroger quant au réel motif d’une telle implantation.

Cet engouement, on le verra dans deux exemples notamment et, conséquemment à travers deux titres : Wuxia’s Where Winds Meet et Fortnite, à l’occasion d’un événement engageant le personnage de Dark Vador. Et, là aussi, il était aussi question d’intégrer un chatbot. À croire que la fonctionnalité est vraiment recherchée… Peut-être que, par l’IA, il y a même comme une volonté de donner corps à un éternel fantasme : ne plus totalement subir l’univers numérique, mais en devenir un réel acteur en côtoyant et sympathisant avec des êtres de pixel, devenu le temps d’un instant, un ami avec du bagou.

Toutefois, avant d’arriver à ce stade, il y a certainement encore du travail à faire. Et c’est là qu’intervient le joueur. Car oui, c’est grâce à lui (ou à cause de lui selon la vision de la chose) qu’un tel niveau pourra être atteint. L’actualité, d’ailleurs, l’appuiera aisément : souvenons-nous de Niantic et de son Pokémon GO, qui aura servi à la collecte de données des années durant.

Ici, dans cette affaire de chatbot, c’est un peu la même chose, le but étant d’entrainer par le contact l’outil en question. Ainsi, par la mise en relation constante avec une présence humaine, l’IA apprendra, engrangera des informations (pour le compte de son créateur) copiera les comportements et se fondera dans la masse avec naturel… Un délire flirtant avec le complotisme, dites-vous ?