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Square Enix s’associe avec Gemini, l’IA de Google, pour Dragon Quest X

Le MMO Dragon Quest X accueille Gemini (Google)

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