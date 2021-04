Another Eden – Le J-RPG gratuit de l’auteur des Chrono enfin sur PC

Quand Another Eden: The Cat Beyond Time and Space (a-t-on déjà vu meilleur titre pour un jeu?) a été lancé à l’origine en 2017 sur mobile, il fut présenté comme un successeur spirituel de Chrono Trigger. Le titre est issu du travail d’une Dream Team du RPG japonais: une histoire principale écrite par le scénariste de Chrono Trigger Masato Kato, une bande originale du compositeur culte Yasunori Mitsuda (Chrono Trigger, Chrono Cross, Xenogears) et du compositeur de Luminous Arc 2 Shunsuke Tsuchiya.

Le scénario vous proposera de voyager à travers différentes périodes temporelles pour sauver l’avenir (coucou Chrono Trigger). Comme beaucoup de ses pairs free-to-play, Another Eden est gratuit et utilise un système de monétisation basé sur le gatcha pour que les joueurs ajoutent de nouveaux personnages à leur roster.

Cependant, l’accent a fortement été mis sur l’histoire solo, plutôt que sur la collection potentiellement coûteuse de nouveaux personnages. Même ses événements, comme le crossover 2019 avec Persona 5, sont disponibles en permanence, plutôt que sur une durée limitée.

Another Eden dans sa version PC aura des fonctionnalités spécifiques à la plateforme, telles que la prise en charge de résolutions plus élevées et d’entrées basées sur le combo clavier-souris. A part cela, rien de nouveau sous le Soleil. Sachez que vous pourrez tout de même, en tant que joueurs mobiles, transférer vos comptes entre les plateformes, en conservant votre progression. Petit souci toutefois : le jeu ne vous permettra pas de jouer sur plus d’une plateforme à la fois, ce qui signifie qu’un transfert de compte doit être effectué à chaque fois que les joueurs choisissent de passer d’un support à l’autre.

Enfin, dernière nouvelle qui plaira aux non-anglophones: bien que seul le doublage en anglais sera disponible, le jeu inclura une traduction complète en français dans les sous-titres et l’interface.

Another Eden: The Cat Beyond Time and Space est disponible dès aujourd’hui sur PC via Steam. Le jeu est bien sûr disponible sur Android et iOS, et une version Nintendo Switch est d’ores et déjà prévue.