Shin Megami Tensei V – Deux éditions spéciales annoncées

C’était plus ou moins couru d’avance (après tout, les Japonais y ont eu droit), mais c’est désormais officiel. Les fans de démons et d’adolescents filiformes pourront bientôt s’offrir Shin Megami Tensei V dans deux éditions spéciales. Oui, hier, Atlus et SEGA ont mis à jour le site officiel du jeu qui aujourd’hui affiche, outre un trailer inédit de gameplay, les détails des différentes versions du jeu.

Soyons parfaitement honnêtes, il y a bien encore deux ou trois points à aborder. Tout d’abord, lorsque nous disons qu’il existe deux éditions spéciales, disons plutôt que le jeu sera proposé au format physique dans deux éditions distinctes. Une édition collector sera bien de la partie, une boîte comprenant le jeu, le steelbook, une sacoche, la B.O. et un carnet de note. L’édition de base reste cependant assez cool puisqu’elle contiendra un steelbook. Bref, il faut reconnaître qu’on ne se moque pas de nous, d’autant que l’édition de base a le bon goût de ne pas faire grossir le prix (60 euros comme la version dématérialisée). La version blindée, quant à elle, sera commercialisée à 120 euros environ.

Enfin, si vous arrivez à mettre la main dessus. Oui, parce visiblement, à l’heure actuelle, les précommandes ont été ouvertes pour les US sur le site officiel, mais pas pour l’Europe (le site officiel nous envoyant donc nous renseigner sur le site de Nintendo qui nous annonce que le jeu n’est actuellement pas en vente (non, sans rire). Rien ne vous empêche d’essayer de le faire importer (d’autant que le FR est inclus dans les cartouches commercialisées aux US), mais on préfère vous prévenir, le scalping prend pas mal d’ampleur dernièrement.

Puisque nous devons attendre ou nous en remettre à la chance, on se consolera en découvrant le nouveau trailer de gameplay (qui commence sur beaucoup de pré-rendu) et en rappelant que Shin Megami Tensei V sortira sur Nintendo Switch le 12 novembre 2021. Rappelons également qu’il sera exclusif à la console hybride.