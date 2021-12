Genshin Impact – Le détail des évènements de la version 2.4

Le dernier point très important à retenir concernant la version 2.4 de Genshin Impact reste sans aucun doute l’annonce des nouveaux évènements à venir. En effet c’est lors du live de présentation de cette nouvelle mise à jour que le studio miHoYo avait dévoilé le programme complet de la prochaine version avec notamment les nouvelles bannières, les nouveaux personnages mais également les évènements qui arriveront très vite.

On commence avec deux nouvelles quêtes escapades. La première concernera le projet de Ningguang afin de reconstruire la Chambre de Jade alors que la seconde nous permettra de découvrir un peu mieux Yun Jin, qui fera son arrivée dans la version 2.4 et que nous avions pu découvrir lors du trailer à l’occasion de la cérémonie des Game Awards 2021.

Un évènement de récompenses de connexions quotidiennes est à prévoir à partir du 25 janvier 2022. Celui-ci permettra aux joueurs de gagner différentes récompenses chaque jour de l’évènement comme par exemple un nouveau plan de fabrication, une recette, des matériaux d’élévation mais aussi dix Pierres de Fatalité pour invoquer de nouveaux personnages ainsi que des Primo-gemmes.

L’évènement web « Lumières et neige éternelle » aura lieu du 29 décembre 2021 au 9 janvier 2022. Ce dernier permet de créer des cartes souvenirs personnalisées mais aussi de gagner de nombreuses récompenses à mesure que le nombre de joueurs participants augmente. Ainsi lorsque 1 million de joueurs aura participé à l’évènement, une cérémonie officielle aura lieu afin de fêter la première année des Monts Dosdragon dans Genshin Impact.

La mise à jour 2.4 marquera également le retour du « Festival des Lanternes » dans lequel il sera possible d’obtenir un personnage 4 étoiles comme récompenses, une jolie surprise pour bien débuter l’année et continuer de collectionner tout les personnages. L’évènement « Potiologie » semble quant à lui très intéressant puisque les joueurs et joueuses auront accès à différentes potions et remporter des défis grâce à leurs effets.

Nous pourrons également retrouver l’évènement « Huit sites au-delà des montagnes et des mers » dans lequel vous pourrez arpenter les régions avec un Bake-danuki et le prendre en photo dans divers endroit. Si l’évènement n’est pas celui qui nous emballe le plus, il permettra toutefois de gagner des Primo-gemmes, des matériaux d’élévations d’armes ou encore des moras.

Enfin la version 2.4 de Genshin Impact marquera aussi le retour de l’évènement « Poursuite du vent », qui avait su attirer de nombreux joueurs. En effet celui-ci est un évènement PvP dans lequel une équipe doit se cacher en se transformant en différents objets pendant que l’autre équipe les cherche. Un mode de jeu très proche du très célèbre Prop Hunt (et de ses nombreux dérivés) et qui apporte plus de fonctionnalités multijoueur dans le titre de miHoYo.

Les dates des différents évènements cités seront annoncées quelques jours avant le lancement de la version 2.4 de Genshin Impact dès le 5 janvier 2022. Après avoir été sacré Meilleur Jeu Mobile de l’année lors des Game Awards 2021, le titre nous promet encore de nombreuses surprises et nous serons au rendez-vous pour découvrir les nouveautés de l’année à venir.