Tomb Raider – Lara Croft fait un bond dans son passé

Au cours du dernier Nintendo Direct, une annonce à laquelle personne ne s’attendait fut faite : la série culte initiée par Eidos aura droit à son remaster. Plus précisément, il s’agit des trois premiers opus de Tomb Raider parus sur PlayStation entre 1996 et 1998. Ainsi, ces derniers ressortiront sous forme de collection destinée à la Switch, mais également sur l’ensemble des machines existantes.

Prévue pour arriver le 13 février 2024 (au prix de 29.99 euros et sous format numérique), la compilation est prise en charge par Aspyr, le studio à qui l’on a confié le développement du remake de Star Wars: KOTOR juste avant de lui retirer. Bref, notre collection, elle, aura pour objectif de fournir aux joueurs un contenu pour le moins optimal, en proposant non seulement les trois aventures de base de la célèbre archéologue, mais aussi leurs extensions respectives qui se sont par la suite greffées aux versions PC des jeux : The Unfinished Business pour TR1, The Gold Mask pour le second épisode et The Lost Artifact pour le dernier.

Pour ce qui est de l’expérience offerte, le choix sera double et laissé à la préférence des joueurs. Pour les amoureux du pixel prononcé, les fans de la première heure ou encore les simples curieux, il leur sera apparemment possible de replonger dans les décors d’antan. Quant aux autres, les chercheurs d’une esthétique plus moderne, ils pourront compter sur une apparence graphique plus retravaillée, plus lisse, et une héroïne un peu plus éclatante, comme nous pouvons notamment le voir sur la vidéo de présentation. Pour le meilleur ? Il reste juste à espérer que la maniabilité ait également été revue…

Tomb Raider I.II.III Remastered (déjà en précommande sur les plateformes de téléchargement) amorce donc doucement le retour de Lara Croft vers le devant de la scène. Une scène qu’elle avait quittée en 2018 avec Shadow of The Tomb Raider et qu’elle reprendra en grande pompe avec le nouvel opus à sortir (à une date encore inconnue).

Et on peut supposer que ce retour vers le passé ne s’arrêtera pas là et qu’Embracer fera en sorte de donner une nouvelle visibilité aux autre opus de la licence avec de nouvelles compilations. En tout cas, c’est une possibilité, l’entreprise suédoise ayant fait part de cette idée quelque temps après le rachat de la branche occidentale de Square Enix.

Maintenant, pour que l’initiative soit des plus parfaites et réussissent à satisfaire un grand nombre de joueurs, il ne manquerait plus que l’on nous annonce la distribution d’une édition physique. Peut-être aura-t-on l’information dans les prochaines semaines.