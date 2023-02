Tomb Raider Reloaded – Lara Croft dans l’antre du mobile

Dernière itération des aventures de Lara Croft, Tomb Raider Reloaded est disponible depuis le 15 février dernier sur iOS et Android. Comme les jeux Lara Croft and the Guardian of Light et sa suite, The Temple of Osiris, le gameplay s’éloigne grandement du genre plateformes et exploration qui a fait le succès de la franchise.

Tomb Raider Reloaded est en effet un jeu 100% mobile. On y explore de façon un peu rétro des tableaux, dont les dangers apparaîtront plus ou moins aléatoirement, à la façon d’un Rogue-like : murs qui lancent des flèches, dalles équipées de pics mortels, ou encore bien entendu toute une variété de monstres et d’animaux sauvages qui en veulent à notre barre de santé. Le contrôle se fait à un seul doigt, grâce à un stick analogique émulé sur l’écran – jamais le meilleur moyen de jouer sur mobile, mais il faut bien reconnaître qu’ici, c’est plutôt efficace. Lara ne tire qu’immobile. Il s’agira donc d’alterner les phases d’esquive et les phases d’immobilité permettant d’arroser les ennemis. Les portes du tableau s’ouvrent quand tous les dangers ont été éliminés, et le but de chaque niveau sera de venir à bout de quelques dizaines de salles.

Éliminer des monstres et finir des niveaux permet de récupérer du butin, qui permettra d’améliorer l’équipement de Lara. Elle pourra alors se confronter aux niveaux supérieurs. Et c’est là qu’entreront les mécaniques de free-to-play, à travers différentes monnaies (probablement trop nombreuses) permettant d’améliorer l’équipement et d’en acquérir du nouveau. L’achat de skins, différentes tenues pour l’aventurière, est bien entendu aussi de la partie.

Efficace, amenant un peu de « variété » aux jeux mobiles trop souvent cantonnés aux match-3 et autres gacha-games (malgré des mécaniques déjà vue mille fois ailleurs), les premières parties nous ont convaincus. Mais nous n’en sommes pas encore arrivés au point de discorde, où le passage à la caisse pourrait se révéler obligatoire pour continuer à progresser. À noter que si Tomb Raider Reloaded est accessible à tous sur l’App Store et Google Play, il est aussi au catalogue de jeux Netflix, ce qui permet aux abonnés qui passeraient par le service de streaming pour l’installer de ne pas voir leurs parties interrompues par les pages de pubs que les joueurs de free-to-play ne connaissent que trop bien !