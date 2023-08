Metal Gear Solid Collection – Le respect des créateurs avant tout

En octobre prochain, Konami sortira la première collection destinée à sa série culte initiée par Hideo Kojima : Metal Gear Solid, à qui le célèbre créateur japonais doit aujourd’hui une partie (si ce n’est la plus grande) de sa gloire. La compilation regroupera ainsi les trois premiers opus de la série, dont le début s’est effectué sur PS1, ainsi que les opus NES des Metal Gear qui l’ont précédé, sans oublier quelques productions annexes (artbook, digital book et autre). Toutefois, ce sont pas ces derniers qui nous intéressent aujourd’hui, mais bien les trois susmentionnés.

En effet, comme nous l’apprend GamesRadar, Konami apposera à la compilation un message d’avertissement visant à signifier que certains éléments proposés par les jeux seraient « aujourd’hui surannés ». Plus exactement, cette mesure concernera des expressions qui pourraient être jugé inacceptables en rapport aux mœurs actuels. Du contenu dont le goût douteux ne saurait être remis en question. C’est, par exemple, des situations quelque peu sexistes, des propos offensant vis-à-vis de certaines communautés (tels des blagues à caractères homophobes). Les mesures alors prises auront donc pour but de recontextualiser les jeux en question, afin de notamment l’ancrer à une époque passée dans laquelle les préoccupations étaient autres, un peu de la façon dont HBO s’était notamment pris pour Autant en emporte le vent.

Une question pourrait néanmoins être posée par les joueurs : si c’est si gênant que cela pourquoi ne pas les avoir tout simplement censurés, passés sous silence ? Par soucis de temps ? La réponse de Konami est simple ; elle touche à l’intégrité artistique. En agissant de la sorte, sans toucher au contenu même du jeu, l’éditeur japonais aurait donc pris le parti de défendre la vision du créateur. Chose qui ne peut être que louée, en plus d’être bénéfique à la société, qui, par cette même occasion, se pose en défenseur de leurs auteurs. Et, cette décision a d’autant plus de poids, sachant que l’histoire entre Konami et Kojima ne s’est pas finie dans le meilleur des termes. Cependant, ne peut-on pas plus y voir dans cet éthos affiché un autre sens, soit une tentative de prendre un peu d’écart avec les œuvres, de se déresponsabiliser de ces éléments controversés ? Libre à vous de le penser.

Ainsi, la collection qui marquera le retour des trois opus sur les plateformes de téléchargement, lesquels avaient été retirés il y a quelques temps, jouera la carte de fidélité. Les modifications, elles, seront vraisemblablement laissées au remake qui s’est annoncé il y a quelques mois, si besoin est. Ce qui, d’ailleurs, serait plus cohérent avec une volonté d’apporter une vision plus moderne. Cependant, pas sûr que cette possible initiative soit vue d’un bon œil par la communauté de fans. La tentation de faire la comparaison avec l’œuvre antérieure sera difficilement contenue. Et l’utilisation abusive de mots (à l’instar du tant apprécié « woke ») sera très probablement de sortie. Mais, ça, c’est seulement s’ il y a de tel changement, le développement du jeu n’étant apparemment qu’à ses prémices.

Quant à cette Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1, les joueurs auront rendez-vous le 24 octobre prochain sur PlayStation 5, Xbox Series, Switch et PC, ainsi que sur PS4, la plateforme venant tout juste d’être ajoutée par Konami. Mais, cette dernière n’arrivera pas au même moment. Quand alors ? On ne le sait pas encore, ce qui est certain, c’est que cette version sera en dématérialisée.