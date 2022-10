Silent Hill – Konami nous donne officiellement rendez-vous

Cela fait plusieurs années que la licence Silent Hill est au cœur de bien nombreuses rumeurs, enflammant la toile à chaque nouvel élément déversé sur les réseaux. Si les fans qui attendant le retour de la ville brumeuse comme le messie se comptent en milliers, voire en millions, leur attente risquerait de bientôt toucher à sa fin. Pas de nouvelle rumeur à se mettre sous la dent, car c’est Konami lui-même qui vient nous annoncer un rendez-vous centré autour de la licence culte.

In your restless dreams, do you see that town? The latest updates for the SILENT HILL series, will be revealed during the #SILENTHILL Transmission on Wednesday, October 19th, at 2:00 PM. PDThttps://t.co/8Knoq9xYsa — Silent Hill Official (@SilentHill) October 16, 2022

C’est via un tweet tout à fait anodin que Konami s’est décidé à nous partager l’information qui n’aura pas manqué de faire frémir internet. Ce mercredi 19 octobre à 23h, l’éditeur nippon nous invite à assister à une présentation qui, on l’espère, viendra confirmer certaines des rumeurs qui courent depuis bien longtemps.

Pour résumer, nous avons d’un côté les bruits de couloir qui affirment que Bloober Team, le studio derrière Layers of Fear et The Medium, serait au travail sur un remake total de Silent Hill 2, tandis qu’un autre projet flambant neuf serait également dans les tuyaux, appuyé par des images ayant fuité il y a déjà quelque temps. De plus, un dépôt de marque déniché en Corée mentionnait un certain Silent Hill: The Short Message.

D’après les informations glanées ici et là, le tout nouveau jeu devrait s’annoncer un peu comme l’avait fait le projet Silent Hills d’Hideo Kojima : une petit démo jouable, sorte de teaser interactif. Il pourrait très bien s’agir de ce Short Message déposé en Corée, mais sans plus d’informations, impossible d’en être certain.

Il n’est pas impossible, en plus de nous donner des informations sur tous ces nouveaux titres à venir, qu’un teaser du film réalisé par Christophe Gans, déjà réalisateur de la première adaptation cinématographique, nous soit dévoilé. S’il s’agit d’un stream autour de la licence, rien n’empêche de bifurquer sur autre chose que du jeu vidéo, et quelle meilleure occasion que ce live attendu par tous pour dévoiler les première images du film ?

Le rendez-vous est donc pris, et bien pris, pour ce mercredi 19 octobre à 23h et nous ne manquerons pas de vous retranscrire tout ce qui sera montré dans cette présentation qui n’en finissait plus de se faire attendre. La ville de la brume et de la folie revient sur le devant de la scène, en espérant que ce retour soit synonyme de qualité.