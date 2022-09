Silent Hill 2 Remake – Le jeu existerait bel et bien

Nouvelle semaine, nouvelle fuite. S’il y a bien une licence qui fait tourner des têtes depuis quelques temps, notamment à l’aide la communication désastreuses de Blue Box Studio et de son titre, Abandonned, c’est bien Silent Hill. Depuis l’annonce et l’annulation de l’épisode développé par Hideo Kojima en collaboration avec Norman Reedus et Guillermo Del Toro, tous ou presque attendent le retour de la ville à la brume persistante.

Et, il faut le dire, ces derniers jours auront été mouvementés pour la série de Konami. En effet, une fuite assez floue a mis un assez violent coup de pied dans la fourmilière. Comme reporté par nos confrère d’Eurogamer, un tweet d’un certain Andrew Marmo dévoilant des images (de très mauvaise qualité) d’un potentiel remake de Silent Hill 2 a été posté ce dimanche 4 septembre 2022, mettant le feu à internet.

Nous vous avions prévenu : c’est extrêmement flou. C’est presque comme si ça devait être dans le cahier des charges des leaks d’être presque illisibles, sauf pour Ubisoft. Quoi qu’il en soit, ce potentiel remake serait développé par Bloober Team, les développeurs derrière The Medium ou encore Observer. Ces derniers sont d’ailleurs déjà en train de travailler sur un nouvel opus de Layers of Fear annoncé récemment.

On y retrouverait donc un James Sunderland flambant neuf dans un jeu qui a l’air d’avoir complétement changer son angle d’attaque en adoptant une vue plus proche de l’épaule à la Resident Evil 4. Cependant, ces screens proviendraient d’une très vieille version du jeu, prototypée par Bloober Team afin d’en faire la présentation à Konami qui aurait accepté la proposition du studio.

L’insider Dusk Golem, qui avait déjà annoncé auparavant que de nouveaux jeux Silent Hill allaient voir le jour, est venu confirmer l’authenticité des leaks :

« Elles sont réelles, mais elles ne sont même pas proches du produit final. Celles-ci proviennent d’une démonstration interne de Bloober avant qu’elle ne soit validée, donc c’est littéralement un concept sans budget plutôt qu’un produit final, gardez cela à l’esprit. De tout ce qui aurait pu fuiter, ce n’est vraiment pas ce à quoi ressemble le jeu final. »

Ne reste donc qu’à patienter en attendant des nouvelles de la part de Bloober Team, toujours très évasifs quand il s’agit de Silent Hill, ou de Konami qui compte annoncer un jeu « d’une licence connue et appréciée partout dans le monde » lors du Tokyo Game Show 2022.