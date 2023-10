Zen Studios – le nouveau sacrifice d’Embracer ?

Depuis plusieurs semaines, l’industrie du jeu vidéo est touchée par un nombre non négligeable de faits peu réjouissants. Des faits auxquels Embracer n’a pas échappé. On nous apprenait le démantèlement de Volition ( le studio des Saints Row), le licenciement de plusieurs membres de Crystal Dynamics, sans oublier les biens mauvais bruits autour du remake de Star Wars KOTOR – qui, sans pour autant donner une idée sur l’état du projet, n’ont guère été encourageants.

Et cela ne s’arrête pas là. De nouvelles informations portées à notre connaissance indiquent clairement qu’Embracer a une fois encore emprunté la voie du sacrifice de son personnel. En effet, comme l’affirme Videogamelayoff notamment – qui est à l’affut de tout renseignement de la sorte – la société a récemment décidé de mettre un terme aux contrats de plusieurs salariés officiant au sein de Zen Studios.

Basé en Hongrie, fondé en 2003, et acquis par Embracer en 2020, le studio dernier est avant tout connu pour avoir donné naissance à des titres tels que Pinball ZX ou encore la série des Zen Pinball. Et c’est une trentaine de ses salariés qui se serait faite remerciée ; des licenciements qui interviennent dans le plan de restructuration annoncé il y a quelque temps après l’échec de la signature d’un contrat avec l’Arabie Saoudite. Chose qui nous a également été rappelée par le principal intéressé lui-même via un communiqué transmis à Eurogamer :

« Le programme comprend une série d’initiatives qui se concentreront sur les économies de coûts, l’allocation de capital et les mesures d’efficacité opérationnelle et financière. Une partie de ces initiatives pourrait consister à fermer des studios et à mettre fin à des projets. Chaque processus sera géré localement au niveau du groupe opérationnel, l’accent étant mis sur l’information des employés concernés en premier lieu, et au niveau du groupe, nous ne ferons pas de commentaires sur des studios spécifiques […] Embracer informera régulièrement le marché de l’avancement du programme de restructuration, dans le cadre des rapports trimestriels ou de toute autre manière requise par la législation applicable. Notre prochain rapport trimestriel sera publié le 16 novembre.«

Un message qui, s’il nous rappelle succinctement le contexte, ne permet donc pas de confirmer totalement cette série de licenciements. Mais cela ne saurait tarder, car justement, on nous donne rendez-vous pour la mi-novembre afin de transmettre les éléments qui font actuellement défaut. Ainsi, le 16 novembre prochain, on devrait logiquement en savoir plus et surtout avoir une vue plus précise sur la situation que traversent actuellement Embracer et les organisations qui lui sont liées, à l’instar du studio à l’origine des Borderlands, Gearbox Software, qui a dernièrement fait l’objet de rumeurs quant à une mise en vente possible.